 

Мнение: О судьбе украинки в Польше… Не так поработала ртом?

24.11.2023, 17:25, Разное
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Тут скоро 370 лет будет, как тогдашняя Окраина, вернее — Гетманщина, запросилась «домой», под защиту русского царя от польских панов. Теперь всё ровно наоборот, и спасения от русских украинцы — и особенно украинки — ищут в Польше. Покойный Богдан Хмельницкий, наверное, в гробу вертится.

Но сегодня — пятница, и заметка не про историю, а #пробаб. Точнее, про одну гарну дивчину, украинскую, на свою беду оказавшуюся в Польше.

Симпатичная девушка, молодая, искренняя, спортивная. Огонь, в общем!

Но искренность её и подвела. Не вовремя и не так открыла рот — и вот…

Украинскую гимнастку Владу Никольченко исключили из состава национальной сборной по художественной гимнастике всего лишь за «неправильные» слова о Польше.

«Испортили настроение утром. Ненавижу эту страну (Польшу) всей душой, а больше всего людей, которые здесь живут. Я здесь только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт», — выплеснула она свои эмоции в запрещённом в РФ Инстаграме. Ну, да, не самый умный поступок. Но ей всего 20 лет. И разве не #онажедевочка?

Что ж, реакция, причём не польской, а украинской стороны последовала незамедлительно.

Спортивные функционеры «Незалежной» тут же устно извинились перед Польшей. Федерация художественной гимнастики взялась за подготовку официального письма с извинениями, а также возбудила дисциплинарное дело против бронзового призера чемпионата Европы Влады Никольченко. Тренеры поработали со спортсменкой, и та уже выразила сожаление, заявив, что у нее был нервный срыв. А так-то она Польшу любит всеми фибрами души. И поляков особенно…

Только после этого бывший генсек Федерации художественной гимнастики Польши Петр Дец отреагировал на скандал. «Только что закончил разговор с Ириной Блохиной (Дерюгиной), вице-президентом Федерации художественной гимнастики Украины. От себя и от имени федерации Ирина выразила искренние извинения жителям Польши за публикацию Влады Никольченко. Люди в федерации, и в первую очередь Ирина, „шокированы и потеряли дар речи“ из-за этой ситуации», сообщил он полякам, которые на тот момент ещё толком не успели не то, чтобы возмутиться, но даже и понять, что произошло.

Наверное, это рекорд по скорости вылизывания панского сапога…

Но это ж как сильна зависимость нынешней Украины от польского пана, чтобы вот так перед ним пресмыкаться даже до того, как он успеет недоуменно поднять левую бровь?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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