Российское правительство выделило более 89,5 млрд рублей на единое пособие на детей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда более 89,5 миллиарда рублей на выплату единого пособия на детей. Эти средства будут направлены на поддержку более 10 миллионов детей, пояснила пресс-служба правительства. В рамках проекта федерального бюджета на 2024 год уже предусмотрено 1,3 трлн рублей на единое пособие.

Единое пособие на детей – это мера социальной поддержки, объединившая ранее различные социальные выплаты на детей с 1 января 2023 года. Согласно планам властей, с 2024 года они планируют заменить им ежемесячные выплаты, предназначенные семьям с детьми до 17 лет включительно.