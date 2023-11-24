 

В центре “Мои документы” на улице Василия Петушкова начался капитальный ремонт

24.11.2023, 16:48, Новости дня
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Московские центры государственных услуг “Мои документы” становятся удобнее и современнее. В офисах появляются кафе для взрослых и игровые уголки для маленьких посетителей. Устаревшие помещения капитально ремонтируют.

Например, недавно ремонт начался в центре госуслуг в районе Южное Тушино. Он расположен в 17-этажном здании на улице Василия Петушкова и занимает первый этаж и частично подвал.

Пространство площадью более 2,8 тысячи квадратных метров долгое время не ремонтировалось. Устарели инженерные системы и внутренняя отделка, во внимании нуждается кровельное покрытие.

В ходе ремонта выполнят зонирование помещений, оснастят центр современным системами электро– и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, охранной и пожарной сигнализациями, сообщил заместитель главы столичного Департамента капитального ремонта Алексей Васютин.

“Для обеспечения безопасной эвакуации людей из центра госуслуг предусмотрели систему оповещения и управления эвакуацией”, – отметил он.

На первом этаже оборудуют зоны ожидания и приема, места для получения электронных услуг, санузел для маломобильных посетителей. Там же расположатся помещения по вопросам миграции и кабинет для регистрации брака.

В центре госуслуг оборудуют комнату матери и ребенка. Также там будет зона для банкоматов, кабинет биометрии и уголок здоровья. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут посещать офис с комфортом.

Специалисты приступили к демонтажным работам. Капитальный ремонт центра планируется завершить в четвертом квартале следующего года.

В Москве создана лучшая в мире система предоставления государственных услуг, заявил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что среднее время ожидания в центрах “Мои документы” составляет три минуты. При этом город стремится к тому, чтобы большинство госуслуг можно было получить не выходя из дома.

В 2022 году в Москве открылось 13 офисов “Мои документы”, включая флагманский центр на северо-западе столицы. Они стали “единым окном” взаимодействия горожан и органов власти.


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