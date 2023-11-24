Уровень политических DDoS-атак в России сократился более чем в 2,5 раза за год

Согласно данным компании StormWall, в октябре 2023 года доля политически мотивированных DDoS-атак в РФ составила 26%, что значительно меньше, чем в предыдущем году. В то время как в 2022 году этот показатель составлял 32%. Таким образом, снижение активности политических хактивистов стало заметным.

Следует отметить, что в то же время доля финансово мотивированных DDoS-атак значительно возросла с 32% в 2022 году до 74% в 2023 году. Этот тренд, вероятно, будет сохраняться и вплоть до конца текущего года.

По словам генерального директора StormWall Рамиля Хантимирова, уменьшение числа политических DDoS-атак объясняется разочарованием хактивистов в эффективности их действий, а также ограниченностью ресурсов. Крайне редкие атаки, которые все же наблюдались в октябре 2023 года, не причинили существенного ущерба российским компаниям.

Заранее эксперты предупреждали о возможной волне DDoS-атак на Россию во время “черной пятницы”, при этом основной целью хакеров являются маркетплейсы и интернет-магазины.