 

В клубах московского долголетия пройдут курсы искусствоведения

24.11.2023, 15:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В клубах проекта “Московское долголетие” начались занятия по искусствоведению. Горожане могут расширить кругозор и узнать больше о живописи, архитектуре и других направлениях искусства.

Участники групп посещают выставки, знакомятся с известными работами, узнают о влиянии искусства на исторические события. Встречи проводят преподаватели ведущих учебных заведений, историки и другие эксперты. Москвичи старшего возраста получают базовые знания по искусствовенению и могут составлять собственное мнение о произведениях.

Ряд занятий проводятся на базе московских музеев. Так, в Музее В.А. Тропинина проходят лекции об искусстве XVIII и XIX веков. Методист музея по научно-просветительской деятельности Александр Погодин отметил, что экскурсоводы также рассказывают слушателям об истории России, Москвы и района Замоскворечье.

Экскурсантов старшего возраста Погодин назвал одними из самых увлеченных.

“Они всегда задают много вопросов, интересуются книгами, которые можно дополнительно прочитать по той или иной теме”, – сказал представитель музея.

Также в музее открыт курс по живописи. Участники узнают об основных техниках рисования и могут сами создать произведение.

Помимо этого, для участников проекта “Московское долголетие” действует кинолекторий в сети кинотеатров “Москино”. Там можно познакомиться с историей кинематографа и узнать интересные факты о процессе съемок, биографии известных режиссеров и актеров, посмотреть картины, ставшие классикой.

Сегодня в столице действует около 100 центров долголетия. Посещать клубные пространства могут горожане старше 55 лет. Участие в проекте бесплатное.

Количество центров долголетия растет. Ранее сообщалось, что клубные пространства откроются в районах Нагорный (Ялтинская улица, дом 1а) и Левобережный (Фестивальная улица, дом 9, помещение 2/1).

Проект “Московское долголетие” реализуется в рамках нацпроекта “Демография”. Программа позволяет горожанам увеличить период активной и здоровой жизни. Москвичи могут объединяться в сообщества по интересам, изучать иностранные языки, заниматься театральным мастерством, пением, спортом и многим другим.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / AC – даже самые ярые сторонники Киева осознают неблагоприятное для Зеленского завершение украинского конфликта

25.11 / Politico – Евросоюз укрепит границу России и Финляндии охраной и оборудованием

25.11 / NTD – в Японии прошёл международный чемпионат по сбору мусора

25.11 / Гегемонии США на море рискуют положить конец проблемы с техобслуживанием

25.11 / Необычных патогенов не выявлено — власти Китая отреагировали на обеспокоенность ВОЗ по поводу вспышки респираторных инфекций на севере страны

25.11 / Arirang – Ким Чен Ын назвал запуск спутника-шпиона реализацией Пхеньяном «права на самооборону»

25.11 / Соглашение ЕС и Украины наносит смертельный удар по польским перевозчикам

25.11 / Велик риск ошибиться — эксперты США раскритиковали использование искусственного интеллекта в воруженных конфликтах

24.11 / Sky News – стадион «Уэмбли» больше не будет участвовать в политических акциях

24.11 / Американский конгрессмен – власти Нью-Йорка активно поощряют неконтролируемый поток мигрантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика