Арнольд Шварценеггер сыграет русского диктатора Бóриса Клачкова в новом боевике «Угроза с востока»

Американский актёр и политик Арнольд Шварценеггер, завершивший свою кинокарьеру, решил сделать исключение и сняться в новом боевике «Угроза с востока».

По задумке режиссёра он будет играть отрицательного персонажа – русского диктатора Бóриса Клачкова, нацелившегося на развязывание Третьей мировой войны.

Сюжет ленты достаточно незатейлив: Клачков приходит к власти сразу после распада Советского Союза, поклявшись гражданам, что завязал с коммунизмом и намерен построить демократическое общество и справедливо распределить ресурсы Сибири среди международного сообщества. Воодушевлённый русский народ голосует за него и Клачков побеждает, но первым же своим указом он запрещает свободу, вводит репрессии и голод, вводит в своё окружение нацистов-коммунистов и объявляет войну соседней горной стране Арменистану. Сразу после неё он планирует напасть на Америку, поэтому американским коммандос приходится в очередной раз спасать мир.

Шварценеггер подтвердил, что намерен участвовать в съёмках, и поделился секретом: лента закончится победой «хороших парней», а «народ-нацист» (актёр не уточнил, о ком именно идёт речь) будет отфильтрован по национальному признаку и отправлен на перевоспитание.

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