Мнение: Россия догнала Запад по урожайности и догоняет по племенному куроводству

1. Наглядная иллюстрация стремительного рывка, который наши фермеры совершили за последние 20 лет. В советскую эпоху Советский Союз безнадёжно отставал от западных стран по урожайности зерновых, поэтому мы вынуждены были импортировать зерно, в особенности из Канады. Критическая зависимость от импорта продовольствия стала одной из причин поражения СССР в Холодной войне. Однако в правление Владимира Путина урожайность пшеницы в России выросла более чем в два раза – настолько сильно, что в последние три года стабильно превышает урожайность в Канаде! Цитирую Genby (ссылка):



Урожайность канадской пшеницы почти всегда была выше российской, иногда выше в полтора раза. Исключение – самая сильная за 100 лет канадская засуха 2000-2001. Но в последние 10 лет урожайность в Канаде пошла вниз. <…>

Средняя параллель этого зеленого пятна – 51 широта. Широта Воронежа, Курска, Саратова. Так что это единственное место на земле для корректного сравнения с Россией.

Действительно, южные внутренние области Канады, где производится основная часть канадского зерна – единственный крупный регион мира, сравнимый по климату и природным условиям с Центральной Россией, Южной Россией и Поволжьем, где сосредоточено наше производство зерна. Хотя на тех же широтах расположены Великобритания, Германия и Северная Франция, у них климат гораздо мягче и теплее из-за соседства с Атлантическим океаном и Гольфстримом.

Опережение Канады означает, что российское зерноводство в технологическом отношении теперь находится на уровне западных стран. Отставание от Запада, которое накапливалось на протяжении 75-летнего эксперимента, наконец-то преодолено.

2. Блогер zemfort1983 приводит статистику по собранному урожаю за этот год. По пшенице, ячменю, рапсу и подсолнечнику урожайность упала, однако по рису, кукурузе, сахарной свёкле и картофелю – повысилась (ссылка):



РФ к 8 ноября собрала 98,1 млн тонн пшеницы (в бункерном весе), что на 11,2 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (109,3 млн тонн), сообщается в оперативной информации региональных органов управления АПК.

Урожайность пшеницы составила 32,5 ц/га против 35,6 ц/га год назад. Ее посевы убраны с 97,9% площадей.

Ячменя намолочено 22,7 млн тонн против 25,5 млн тонн год назад. Его урожайность снизилась до 28 ц/га с 30,2 ц/га. Посевы обмолочены с 97,8% площадей.

Наиболее активно продолжается уборка кукурузы. Пока она обмолочена с 63% посевных площадей. Собрано 11,4 млн тонн против 7,4 млн тонн год назад при урожайности 67,4 ц/га против 57,5 ц/га.

Сбор риса вырос до 1,116 млн тонн с 866,1 тыс. тонн год назад. Его посевы обмолочены с 88,7% площадей.

Всего зерновых и зернобобовых культур собрано 147,3 млн тонн против 157,5 млн тонн в 2022 году. Посевы убраны с 95,6% площадей, урожайность составила 31,1 ц/га (33,3 ц/га).

Сахарная свекла убрана с 88,7% площадей, накопано 45,8 млн тонн против 37,1 млн тонн годом ранее. Урожайность повысилась до 485,1 ц/га с 463,6 ц/га.

В сегменте масличных ближе всего к концу уборка рапса. Его намолочено 4,4 млн тонн против 5 млн тонн год назад. Урожайность составила 21,4 ц/га против 20,7 ц/га на аналогичную дату прошлого года. Подсолнечника собрано 16,7 млн тонн против 11,6 млн тонн. Урожайность снизилась до 17,6 ц/га с 18 ц/га. Сои намолочено 6,5 млн тонн против 5,3 млн тонн при урожайности 19,7 ц/га против 18,8 ц/га.

Сельхозорганизации и фермеры накопали 8,1 млн тонн картофеля против 6,8 млн тонн год назад, урожайность составила 281,2 ц/га против 252,3 ц/га. Овощей собрано 5,2 тыс. тонн против 4,6 тыс. тонн при урожайности 304,8 ц/га (271,2 ц/га год назад).

В новых регионах собрано 4,77 миллиона тонн зерна.

С учетом кукурузы, урожай которой ожидается рекордным (18 миллионов тонн), сбор зерновых ожидаю 155 миллионов тонн в бункерном весе и 149 миллионов тонн после рефракции.

Таким образом, некоторое снижение урожайности зерновых более менее скомпенсировано ростом урожайности других культур, а также дополнительным урожаем из воссоединённых регионов.

Можно себе представить, что будет, когда сельское хозяйство в регионах Новороссии будет полностью восстановлено. Это заметно упрочит позиции России на мировом зерновом рынке.

Напомню, что Россия и без того, предположительно, занимает сейчас первое место по экспорту пшеницы (во всяком случае, так было по данным за 2021 год, а далее значительная часть нашего экспорта ушла в тень, так что статистике по нашему экспорту уже нельзя полностью доверять, она системно занижается).

3. К вопросу о том, насколько Россия зависит от импорта племенных кур, необходимых для нормальной работы птицефабрик. У нас есть предприятия, которые занимаются селекцией кур мясных пород – например, это «Селекционно–генетический центр “Смена”» под Сергиевым посадом (ссылка 1). В прошлом 2022 году, когда жареный петух таки клюнул, государство вложило в развитие этого центра огромную для птицеводческой отрасли сумму (ссылка 2, ссылка 3):

В Сергиевом Посаде построили и запустили крупный птицеводческий комплекс из пяти производственных площадок и 20 новых птичников. Здесь уже растят племенное поголовье отечественных кур-бройлеров. О работе предприятия глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отчитались перед президентом России Владимиром Путиным.

«Данный проект уникален для нашей страны, это первый селекционный центр полного цикла, где используется самое современное оборудование и самые передовые технологии работы с птицей. К 2030 году обеспечим долю производства мяса птицы на основе отечественного кросса кур на уровне не менее 25%. И это, безусловно, повысит уровень продовольственной безопасности нашей страны», — рассказал министр.

В свою очередь губернатор Подмосковья подчеркнул, что создание такой инновационной площадки стало возможным благодаря партнерству федерального министерства и областного правительства. Так, на создание проекта было выделено 8,3 млрд рублей, из которых более 2 млрд — средства регионального бюджета.

«Перед нами стоит задача — к 2030 году обеспечить не менее 25% импортозамещения по племенной продукции. Мы уверенно к этой цели идем. Если потребуется увеличить данную долю, то комплекс позволяет иметь возможности для увеличения этих цифр», — рассказал Дмитрий Ефимов, директор Федерального научного центра ВНИИТИП.

Селекционно-генетический центр не предназначен для того, чтобы производить мясо птицы, здесь будут растить племенную птицу для птицефабрик России. Мощность комплекса 26 млн инкубационных яиц в год.

Из последней цитаты можно сделать вывод, что племенные куры в нашу страну импортируются пока что в довольно значительном количестве. Вместе с тем, куры — не микропроцессоры. При наличии платежеспособного спроса, они способны размножаться довольно быстро