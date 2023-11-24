Скандалы: Венесуэлизация 2.0

Как российские компании активизируют сотрудничество с Венесуэлой

Венесуэла ведёт активные переговоры с США о постепенном снятии с неё тотальных санкций, введённых Западом пять лет назад и повлёкших за собой колоссальные потери для экономики страны. По стечению обстоятельств российские компании готовятся к новым совместным проектам и наращиванию темпов реализации уже существующих. Ожидать ли взрывного роста нефтяной добычи и какую выгоду из старого-нового сотрудничества может извлечь Россия?

Наказание на 642 млрд долларов

Первые жёсткие санкции в отношении Венесуэлы были введены в 2007 году в ответ на проведённую в стране Уго Чавесом национализацию, под которую попали филиалы крупных западных нефтяных компаний. Однако тогда цены на нефть оставались высокими, и удар по венесуэльской экономике оказался несокрушительным. Всю «прелесть» ограничительных мер государство начало ощущать в 2015 году, когда стоимость нефти резко пошла вниз.

В 2017-м на страну обрушился новый шквал санкций – в частности, были введены ограничения на импорт и закрыт доступ к мировым финансовым рынкам. Наконец, в 2018 году, когда на пост президента был переизбран Николас Мадуро, страны Запада практически полностью лишили Венесуэлу возможности продавать нефть и другие сырьевые товары, а какие-либо торговые отношения с государственной венесуэльской нефтегазовой компанией Petróleos de Venezuela (PDVSA) были запрещены.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщала в октябре, что из-за санкций за последние пять лет экономика страны потеряла в общей сложности 642 млрд долларов, в нефтяном сегменте – 232 млрд долларов. По её данным, в отношении Каракаса действует 930 ограничительных мер. Сегодня добыча в государстве составляет менее 1 млн баррелей в сутки, до санкций она достигала 3,2 млн.

США подстилают нефтяную соломку

В ноябре глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто в интервью российскому агентству РИА «Новости» заявил, что у страны есть договорённость с Соединёнными Штатами о начале процесса снятия санкций, и этот процесс уже запущен. «Мы договорились с США, что они начнут процесс снятия санкций. Мы рассматриваем облегчение санкций как первый шаг к этому», – сказал он.

Судя по действиям другой стороны, представитель МИД не выдаёт желаемое за действительное. В прошлом месяце минфин США на полгода разрешил своим компаниям проводить некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Годом ранее, в ноябре 2022 года, Штаты позволили Chevron добывать нефть в этой стране.

Николас Мадуро поспешил квалифицировать действия американских властей как первый шаг в направлении отмены всех санкций.

В Америке послабления объясняют начавшимся в республике процессом демократизации, подразумевающим поощрение политических и избирательных прав и чуть ли не отмену запрета на занятие госдолжностей оппозиционными политиками. Однако только ли в политических свободах дело? Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов напоминает, что Венесуэла до 2019 года занимала третье место по импорту нефти в Соединённые Штаты.

– Потом это место заняла Россия, теперь – Саудовская Аравия. Времена тревожные, неясно, что будет делать Саудовская Аравия, поэтому Вашингтону надо подстраховаться, подстелить нефтяную соломку, – отмечает он.

Стратегия российских компаний

Россия довольно плотно сотрудничала с Венесуэлой вплоть до введения последних санкций в отношении Каракаса. Однако западные ограничения внесли свои коррективы. В марте 2020 года «Роснефть» заявила о завершении работы в стране. Компания заключила соглашение c организацией, на 100 процентов принадлежащей Правительству РФ, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях.

В этом году министр народной власти по нефти Венесуэлы и президент PDVSA Педро Рафаэль Тельечеа сообщил, что PDVSA возобновила пять совместных предприятий с российскими компаниями, не уточнив их названия. Иван Хиль Пинто также добавил, что PDVSA и «Газпром» обсуждают сотрудничество в новых газовых проектах в республике. Ожидается, что этот вопрос решится в ближайшие недели. По словам главы МИД, руководство «Газпрома» проводит встречи с коллегами из PDVSA, чтобы проработать параметры участия и техническое задание. «Компания “Газпром” уже была в Венесуэле, уже работала над проектами, которые были тем или иным образом затронуты санкциями против республики. Сейчас мы на новом этапе сотрудничества, в первую очередь по вопросам, которые касаются разведки и добычи на новых газовых месторождениях», – заметил он.

– У России были совместные проекты по добыче в рамках консорциумов с участием российских нефтегазовых компаний. У «Газпрома» также был интерес в развитии добычных проектов на территории Венесуэлы, – комментирует Александр Фролов. – Но было несколько проблем: санкционный режим, тяжёлые условия добычи и специфические отношения между Венесуэлой и граничащей с ней Гайаной.

Теперь, по его мнению, настало время осуществить новую попытку закрепиться на венесуэльском рынке. И хотя Латинская Америка не является настолько крупным рынком сбыта, как Европа, Северная Америка или Китай, тем не менее это весьма перспективный регион.

– Достаточно вспомнить, что Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти в мире, – соглашается руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России Ирина Кезик. – Конечно, усложняет ситуацию тот факт, что в стране особо вязкая нефть и для её транспортировки необходимо строить НПЗ-апгрейдеры. Но решение интенсифицировать сотрудничество, безусловно, верное.

Венесуэла посылает Вашингтону сигнал

Александр Фролов полагает, что одномоментное заявление о прогрессе в снятии американских санкций и активизации сотрудничества с Россией неслучайно. Вероятно, таким образом Каракас хочет дать Вашингтону сигнал о том, что намерен диверсифицировать свою зависимость от западных партнёров.

– На месте руководства Венесуэлы я бы не исходил из того, что снятие санкций навсегда. Они как бы говорят: санкции, конечно, снимайте, но ведь вы можете наложить их обратно. Отказываться при этом от сотрудничества с Россией было бы как минимум недальновидно, – убеждён эксперт.

При этом, с его точки зрения, чаяния США о возможности получать больше нефти за счёт увеличения Венесуэлой добычи во многом беспочвенны:

– Добыча в Венесуэле может быть увеличена в пределах 1 миллиона баррелей в сутки в ближайший год. Таким образом, снятие санкций позволит немного выровнять ситуацию, которая привела к падению производства, но нарастить его сверх ограничений ОПЕК+, которые начнут распространяться на страну, будет невозможно. Так что никакого взрывного роста предложения ожидать не стоит.

Что касается совместной добычи с Россией, Венесуэла рассчитывает на её восстановление в прежних объёмах – 120–150 тыс. баррелей в сутки.

Как отметил Иван Хиль Пинто, «цель на первом этапе – восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией “Роснефть”, у которой сейчас другая схема работы». В декабре прошлого года российский вице-премьер Александр Новак сообщал, что в рамках пяти совместных предприятий с PDVSA российские компании добывают в Венесуэле до 80 тыс. баррелей нефти в сутки. В октябре этого года он заявил, что в 2022 году совокупная совместная добыча составила 35 млн баррелей. Ожидается, что по итогам текущего года этот результат будет превзойдён.

Анна Таволга

Оригинал материала: “Октагон”