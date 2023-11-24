Apple готовит доступную версию Apple Watch Ultra

Издание Digit пишет о работе Apple над доступной версией своих премиальных смарт-часов Apple Watch Ultra. Информация основана на снимках загадочного гаджета Apple, опубликованных Федеральной комиссией по связи США (FCC).

На изображениях можно увидеть, что новые Watch Ultra, скорее всего, будут иметь знакомый дизайн, схожий с Apple Watch Ultra 2, включая расположение цифровой заводной головки, кнопки действия, решеток динамиков, микрофонов и многого другого. Однако при более внимательном рассмотрении можно выявить явные различия, которые наводят на мысль, что FCC представила снимки бюджетной версии Apple Watch Ultra.

Исходные Watch Ultra и Watch Ultra 2 имеют прочный корпус аэрокосмического класса с металлической кнопкой действия и задней панелью из керамики и сапфирового стекла соответствующего цвета. Однако согласно изображениям FCC, новые Watch Ultra могут иметь черную керамическую заднюю панель, схожую с Apple Watch Series 9. Интересно, что обновленная кнопка действия сделана из пластика, что также указывает на более доступную цену устройства.

Digit пишет: “Эти изменения намекают на то, что Apple возможно планирует выпустить более доступную версию Apple Watch Ultra”.