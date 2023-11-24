 

Ускорить переезд: Москва выделяет более триллиона рублей на программу реновации

24.11.2023, 14:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В сентябре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ускорить реализацию программы реновации в два раза. Поручение градоначальника отражено в бюджете столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

В следующие три года Москва выделит на реализацию программы 1,1 триллиона рублей. По реновации построят 6,2 миллиона квадратных метров жилья. Новоселье справят более 175 тысяч горожан.

Первый этап реновации завершится к 2025 году. Программа показала свою эффективность и реализуется полностью в соответствии с запланированными темпами, сказала в беседе с “Дни.ру” член Общественной палаты Москвы, президент фонда “Институт экономики города” Надежда Косарева.

“На мой взгляд, программа сформирована таким образом, что люди заинтересованы в участии в ней. Горожанам предоставляют жилье большей площади, они переезжают в пределах своего района и сохраняют привычную среду”, – объяснила эксперт.

Программа реновации призвана улучшить жилищные условия граждан и повысить уровень комфорта проживания на этих территориях и качество развития районов, подчеркнула Косарева. Президент фонда обратила внимание, что районы реновации обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой, а при увеличении объемов жилой застройки город будет создавать дополнительные социальные объекты и дорожно-транспортную сеть.

Реновация не только повысит уровень жизни горожан, но и даст значительный эффект для экономики столицы. Косарева отметила, что вместе с жильем по программе строят объекты занятости и коммерческие помещения. Кроме того, после повышения стоимости недвижимости на этих территориях бюджет Москвы получит дополнительные доходы в виде налогов на имущество, указала аналитик.

“Реновация способствует развитию различного вида бизнеса, прежде всего малого. Это оказывает существенное влияние на столичную экономику в целом. Преобразование городской среды – это повышение капитализации территорий и рост инвестиций в Москву”, – резюмировала Косарева.

Президент СРО “Региональная ассоциация оценщиков” Кирилл Кулаков назвал реновацию одним из драйверов развития столичного стройкомплекса. По его словам, программа имеет социальный и экономический аспекты.

“В социальном плане именно реновация позволила сотням тысяч семей получить современное комфортное жилье, причем безвозмездно. С экономической точки зрения город получил площадки для строительства или реализации иных программ. Возведение нового жилья, которое, как правило, ведется на месте снесенных пятиэтажек, формирует современный вид города”, – сказал эксперт.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов. Это 16,4 миллиона квадратных метров жилья. Новое жилье получит почти миллион москвичей. Полностью программа завершится в 2032 году.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / AC – даже самые ярые сторонники Киева осознают неблагоприятное для Зеленского завершение украинского конфликта

25.11 / Politico – Евросоюз укрепит границу России и Финляндии охраной и оборудованием

25.11 / NTD – в Японии прошёл международный чемпионат по сбору мусора

25.11 / Гегемонии США на море рискуют положить конец проблемы с техобслуживанием

25.11 / Необычных патогенов не выявлено — власти Китая отреагировали на обеспокоенность ВОЗ по поводу вспышки респираторных инфекций на севере страны

25.11 / Arirang – Ким Чен Ын назвал запуск спутника-шпиона реализацией Пхеньяном «права на самооборону»

25.11 / Соглашение ЕС и Украины наносит смертельный удар по польским перевозчикам

25.11 / Велик риск ошибиться — эксперты США раскритиковали использование искусственного интеллекта в воруженных конфликтах

24.11 / Sky News – стадион «Уэмбли» больше не будет участвовать в политических акциях

24.11 / Американский конгрессмен – власти Нью-Йорка активно поощряют неконтролируемый поток мигрантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика