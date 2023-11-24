Белый свитер – хит зимы-2023: как вписать в образ актуальные модели сезона

Хит зимы 2023 года – белый свитер. Он универсален и отлично сочетается со многими предметами одежды: юбками, куртками, брюками. С белым свитером можно создать самые разные образы, которые будут стильными и по-настоящему уникальными.

С модными брюками карго

Брюки карго снова в моде в 2023 году. Они отлично сочетаются с белым свитером. При этом цвет брюк может быть любым. Хотя зеленые карго наиболее популярны, ничего не мешает выбрать более яркий вариант – синий или красный.

С блестящей юбкой

Зима – это не только зимние белые цвета, но и блеск, поэтому можно смело их соединить. В зимние праздники сочетание белого свитера с блестящей юбкой станет идеальным и поможет создать удивительные образы для вечеринки. Милая повязка на голову сделать зимний наряд еще более изысканным.

С синими джинсами

Один из самых популярных вариантов — это белый свитер и классические синие джинсы. И причина проста: образ совершенно непринужденный и неподвластный времени. Сапоги на каблуке добавят немного гламура, а ботинки на плоской подошве позволят провести весь день на ногах, не испытывая дискомфорта. Чтобы создать шикарную и непринужденную атмосферу, можно заправить переднюю часть свитера в брюки, оставив незаправленной заднюю.

С блестящими черными брюками

Кожаные брюки — отличный выбор для зимы, так как они не только стильные и современные, но и очень удобные. Если белый свитер достаточно короткий, лучше выбрать брюки на молнии и пуговицах. Если ваш свитер более длинный, можно отдать предпочтение модели, которая похожа на легинсы. Такой наряд идеально сочетается с черными сапогами на плоской подошве до колена и отлично подходит для холодной погоды.

Джинсовая куртка поверх свитера

Белый свитер можно успешно сочетать с такой летней или осенней вещью, как джинсовая куртка. Что касается нижней части, все зависит от личных предпочтений. Кстати, белый деним можно носить даже в зимние месяцы.

С высокими сапогами и юбкой

Милый белый свитер с юбкой и длинными ботинками – это заявление о юности, но это не значит, что его нельзя носить, если школьные годы остались в далеком прошлом. Этот образ действительно подойдет всем, так как есть способы адаптировать его к любому стилю. Если нет желания демонстрировать ноги, можно удлинить юбку и надеть сапоги повыше. Если чувствуете себя уверенно, носите мини-юбку!

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С длинной атласной юбкой

Для любительниц юбок отличным вариантом станет сочетание белого свитера и атласной юбки. С ее помощью можно создавать великолепные монохромные образы или, наоборот, привнести яркий цвет. Превосходно сидящая на талии черная атласная юбка с заправленным в нее свитером создают аккуратный силуэт.

С пиджаком и ботинками

Еще один способ согреться и выглядеть шикарно в зимние месяцы — надеть пиджак поверх белого свитера. Можно выбрать абсолютно любой цвет, но более приглушенный оттенок в сочетании со светло-голубыми джинсами всегда будет более выигрышным. Для создания изысканного образа идеально подойдет темно-синий пиджак, который хорошо сочетается белым свитером.

Трикотажа много не бывает

Зимой трикотаж не может быть лишним. Если хочется чувствовать себя комфортно, следует сочетать базовый белый свитер с мешковатыми вязаными брюками и удобными ботинками. Этот образ идеально подходит на каждый день.