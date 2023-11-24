 

Заднепровский район Смоленска переименуют из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

24.11.2023, 13:53, Разное
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Депутаты Смоленского горсовета единогласно приняли решение о переименовании Заднепровского района, расположенного в северной части города на правом берегу Днепра.

По мнению парламентариев, несмотря на тот факт, что топоним «Заднепровье» сформировался ещё в IX веке вместе со становлением города, в настоящее время его следует считать неблагозвучным. В частности, историческое название может нарушать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.

– Коллеги! Мы, как люди образованные, понимаем, что корень в названии района происходит от реки Днепр. Но в Москве считают, что имя района происходит от первых трёх букв в слове, что создаёт разные трактования. Поэтому переименование – единственно верное решение, – подчеркнул депутат Виктор Милонов.

В ближайшее время в горсовете пройдут общественные слушания, где жители Заднепровья выберут новое название района. Смоленская топонимическая комиссия предложила назвать его Заречным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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