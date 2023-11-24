Рупор кремлевской пропаганды: От Атлантики до Урала

Сегодня мы отмечаем годовщину первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля. 23 ноября 1959 года президент де Голль произнес свою знаменитую речь «От Атлантики до Урала», в которой выразил свое видение того, что Европа будет единым пространством на всей этой огромной территории.

Во времена холодной войны это звучало абсурдно. Звучит это абсурдно и сейчас на фоне украинского конфликта.

Но, когда Лукашенко, Путин и все остальные уйдут в прошлое, мы сможем это сделать. У нас будет свободная, демократическая, объединенная Европа (с) премьер-министр Болгарии Денков

Мечтания в духе стратегических границ плана "Барбаросса" с намеченной целью распространения "Нового мирового порядка" до линии Архангельск-Астрахань.

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