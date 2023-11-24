Скандалы: Топ-менеджмент «Газпрома» окажется без премий

Операционные убытки «народного достояния» в третьем квартале составили 85 млрд рублей, выручка рухнула на 36 процентов

Отчётность «Газпрома» за девять месяцев года оказалась удручающей. Операционный убыток в третьем квартале составил 85 млрд рублей, выручка рухнула на 36 процентов. В Госдуме высказали опасения, что убытки «Газпрома» в 2025 году могут достигнуть 1 трлн рублей. Одновременно с этим Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало двукратное сокращение доли РФ на мировом газовом рынке к 2030 году. Есть ли угроза и как спасти положение?

Как следует из опубликованной в разделе для инвесторов отчётности , все ключевые показатели «Газпрома» по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года ухудшились. Выручка составила 3,9 трлн рублей (было 6,2 трлн), при этом выручка непосредственно от реализации газа снизилась вдвое – с 4,7 трлн до 2,35 трлн. Увеличить доход удалось только в сегментах продажи нефти, транспортировки газа и сдачи в аренду имущества.

Валовая прибыль сократилась более чем в три раза – с 3,2 трлн до 925,4 млрд рублей.

Убыток от продаж превысил 107 млрд. Для сравнения: за девять месяцев 2022 года компания получила прибыль свыше 2 трлн рублей. Чистая прибыль уменьшилась на 44 процента – с 800 млрд до 446 млрд рублей.

«Газовый бизнес работает себе в минус. Выручка рухнула на 36 процентов при практически неизменной себестоимости – крайне негативный сигнал», – прокомментировал отчётность в своём телеграм-канале инвестбанкир Евгений Коган.

«Результаты “Газпрома” вышли ожидаемо слабыми в годовом сопоставлении. Снижение цен на газ оказывает давление на финансовые показатели», – вторит ему эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв.

Огромную роль также играют снижение объёма поставок на маржинальный европейский рынок и огромные капитальные затраты. Кроме того, Евгений Коган обращает внимание на неопределённости с газификацией и тарифами и высокую налоговую нагрузку.

В профильном комитете Госдумы предрекают дальнейшее усугубление проблем национального достояния. Глава комитета по энергетике Павел Завальный заявил, что в условиях резкого снижения выручки, роста добычи газа, дополнительной налоговой нагрузки в 2025 году убытки «Газпрома» достигнут суммы около 1 трлн рублей с учётом обязательств по газификации. При этом в убытки, по выражению депутата, компанию «загоняют».

По версии Завального, «загоняет» монополию, вероятно, Минфин. По крайней мере, его заявление было сделано в связи с решением повысить налог на добычу полезных ископаемых на газовый конденсат и газ для «Газпрома». Заместитель министра финансов Алексей Сазанов ранее сообщил, что увеличение НДПИ должно компенсировать бюджету демпферные выплаты, идущие в том числе в пользу структур газового холдинга.

Свою лепту в судьбу «Газпрома» внёс и его давний оппонент – глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

Как уже писал «Октагон», он обратился к властям с просьбой не делать для «Газпрома» преференций и уравнять индексацию НДПИ на газ для газовой монополии и независимых производителей. Предполагалось, что индексация для «Газпрома» будет более щадящей, против чего возражал Сечин.

Частично его петиция была удовлетворена. «Роснефть» среди прочего предложила не повышать НДПИ для газа, который направляется на нужды жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (газ «Роснефти» в основном идёт туда). 9 ноября законопроект был принят во втором чтении с поправками. Согласно им при расчёте НДПИ на газ вводятся два новых коэффициента – Ккг2023 (с 1 января 2024 года, относится только к газу, поставляемому промышленности) и Ккг2024 (с 1 августа 2024 года, относится к газу для всех потребителей, в том числе населения, ТЭС и ЖКХ). При этом влияние Ккг2024 на размер НДПИ будет в 10 раз меньше, чем Ккг2023. Таким образом, преференции «Газпрома» по отношению к другим производителям газа становятся косметическими.

Эксперты предполагают, что в сложившейся ситуации «Газпром» будет вынужден отказаться от выплаты дивидендов. «Как бы это ни звучало для акционеров, но самое лучшее решение, которое “Газпром” может принять, – отказаться от дивидендов за 2023 год, чтобы хоть как-то компенсировать дыру в свободном денежном потоке, который может уйти глубоко в отрицательную зону из-за аномальных капитальных расходов», – отмечает Евгений Коган.

Финансовый аналитик Евгений Коваленко также убеждён, что вероятность отказа «Газпрома» от дивидендов весьма велика. «Компании нужно по-крупному вкладываться в развитие новой инфраструктуры и платить повышенные налоги. Есть ещё и проблемы на внутреннем рынке. В таких условиях не удивлюсь, если “Газпром” откажется от дивидендов за 2023 год. Для нас [инвесторов] это новость печальная, но для компании – возможность залатать дыры в финансах», – рассуждает он в своём телеграм-канале.

Последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года около года назад. Это были первые в истории компании промежуточные дивиденды. Тогда на них было направлено 1,2 трлн рублей, что стало рекордным объёмом в истории монополии и всего российского фондового рынка. За полный 2022 год дивиденды не выплачивались. Как пояснил этим летом замглавы холдинга Фамил Садыгов, компания заранее дала возможность акционерам получить значительную сумму.

Между тем некоторые эксперты считают, что разовый отказ от дивидендов едва ли станет панацеей для «Газпрома». Как говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков, проблемы в компании накапливались системно и долго. Многие решения не принимались своевременно. Накануне введения санкций и передела мирового рынка сжиженного природного газа руководство монополии утверждало, что все рынки заполнены, контракты заключены и никаких глобальных изменений не будет.

– Алексей Миллер (Председатель правления «Газпрома». – τ.) заявлял, что никакого транзита через Украину не будет в связи с запуском «Северных потоков». В итоге «Северных потоков» нет, а транзит через Украину продолжается. То есть когда разгонялся рынок СПГ, «Газпром» не обращал на него внимания, пользуясь своим монопольным положением на экспортной трубе. Так они и остались к ней привязаны, – объясняет собеседник издания.

Эксперт признаёт значимость проектов «Сила Сибири», создавшего новые рынки сбыта, и «Сила Сибири – 2», который должен соединить инфраструктуру, нацеленную на Европу, с новым азиатским рынком. Но убеждён, что их реализация запоздала. В итоге, по его словам, за ошибки топ-менеджмента, непонимание им глобальных угроз платит вся страна, в том числе нефтяная отрасль.

– Если взять нефтегазовые доходы России, 70 процентов придётся на нефть и всего 30 процентов – на газ. «Газпром» как системная компания очень важен для страны, но то, что руководство закостенело из-за отсутствия конкуренции и непонимания политических процессов, – факт. При этом полагаю, что приватизация «Газпрома» не спасёт ситуацию, – рассуждает Крутаков.

Он напоминает, что совмещение собственника и менеджмента было системной проблемой Советского Союза и 1990-х годов, когда частные собственники заняли посты топ-менеджеров своих компаний и начали переводить деньги через завышение издержек в офшоры:

– К сожалению, «Газпром» в этом смысле ничем не отличается ни от советского времени, ни от 90-х годов. Возможно, не случайно в последнее время появлялись слухи о том, что на место Миллера может прийти Александр Новак (Вице-премьер, курирующий ТЭК. – τ.). Говорили, что Миллер просится на покой по состоянию здоровья. Но не думаю, что эта причина главная, – просто не хочется нести ответственность. Но если не найти точки провала и ответственных за это, мы повторим опыт СССР и 90-х.

Неудачи «Газпрома» не без удовлетворения фиксируют западные международные институты. На днях Международное энергетическое агентство выпустило очередной прогноз, из которого следует, что доля России в международной торговле газом, которая в 2021 году составляла около 30 процентов, к 2030 году снизится вдвое. Таким образом, в МЭА считают потерю Россией европейского газового рынка окончательной.

Алексей Миллер в интервью ВГТРК как бы невзначай опроверг этот постулат. «Российский газ есть на европейским рынке, не в малых объёмах. Даже в тех странах, которые декларируют, что на их страновом рынке российского газа нет», – заявил он.

При этом, как писал «Октагон», этим летом «Газпром» сам исключил из своей долгосрочной стратегии на 2024–2033 годы такой целевой показатель, как доля на рынке стран ЕС.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов придерживается мнения, что авторы прогноза МЭА основывают свои заключения на ошибочной оценке доли России в 2021 году (РФ поставляла на мировой рынок около 20 процентов – примерно 250 млрд кубометров из 1,24 трлн). Кроме того, на Западе надеются на сокращение темпов роста экономики Китая и, соответственно, на снижение им потребления газа. Также в МЭА, вероятно, закладывают в свой прогноз расчёт на резкий подъём мирового производства СПГ. С этим эксперт не спорит. По его свидетельству, мощности могут увеличиться к концу десятилетия на 200–250 млрд кубометров в год. Однако, добавляет он, максимальная мощность ещё не означает, что именно столько будет производиться.

Таким образом, утверждать, что Россия потеряет половину мирового газового рынка к 2030 году, преждевременно. Тем не менее риски сохраняются – главным образом по причине отсутствия полноценной государственной стратегии развития отрасли, замечает Леонид Крутаков.

– Углеводороды – это не способ получения прибыли. Это способ обеспечения государственной экономики. Если мы будем к этому подходить только как к способу зарабатывания денег, то мы всегда будем плестись в хвосте, как сейчас плетётся «Газпром», – заключает он.

Анна Таволга

Оригинал материала: “Октагон”