“Известия”: В Петербурге создан детектор вейпов для школ

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали специализированный газоанализатор, способный обнаруживать наличие никотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов в воздухе. Эту информацию предоставило издание “Известия”, ссылаясь на данный вуз.

Разработчики надеются, что их газоанализаторы будут использоваться в школах и колледжах, чтобы помочь учебным заведениям бороться с использованием подростками электронных систем доставки никотина.

“Мы решили создать это устройство после того, как наши друзья столкнулись с проблемами. Например, один подросток из Санкт-Петербурга скончался от курения электронной сигареты в возрасте 12 лет. Кроме того, наш друг чуть не потерял ногу из-за взрыва литиевой батареи вейпа в его кармане”, – пояснил Никита Литвинцев, главный инженер проекта.

Устройство от ГУАП представляет собой небольшой гаджет, похожий на Bluetooth-колонку. В нем установлен сенсор, который реагирует на наличие в воздухе глицерина и пропиленгликоля, основных компонентов жидкостей для электронных сигарет. При обнаружении этих веществ устройство отправляет соответствующий сигнал через интернет на сервер, где он преобразуется в уведомление, которое может быть даже отправлено в Telegram.

Система для борьбы с вейпингом находится в стадии тестирования и уже используется во Второй Санкт-Петербургской гимназии. Там разработчики проверяют скорость передачи уведомлений учителям и точность обнаружения глицерина и пропиленгликоля в воздухе.