 

“Известия”: В Петербурге создан детектор вейпов для школ

24.11.2023, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали специализированный газоанализатор, способный обнаруживать наличие никотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов в воздухе. Эту информацию предоставило издание “Известия”, ссылаясь на данный вуз.

Разработчики надеются, что их газоанализаторы будут использоваться в школах и колледжах, чтобы помочь учебным заведениям бороться с использованием подростками электронных систем доставки никотина.

“Мы решили создать это устройство после того, как наши друзья столкнулись с проблемами. Например, один подросток из Санкт-Петербурга скончался от курения электронной сигареты в возрасте 12 лет. Кроме того, наш друг чуть не потерял ногу из-за взрыва литиевой батареи вейпа в его кармане”, – пояснил Никита Литвинцев, главный инженер проекта.

Устройство от ГУАП представляет собой небольшой гаджет, похожий на Bluetooth-колонку. В нем установлен сенсор, который реагирует на наличие в воздухе глицерина и пропиленгликоля, основных компонентов жидкостей для электронных сигарет. При обнаружении этих веществ устройство отправляет соответствующий сигнал через интернет на сервер, где он преобразуется в уведомление, которое может быть даже отправлено в Telegram.

Система для борьбы с вейпингом находится в стадии тестирования и уже используется во Второй Санкт-Петербургской гимназии. Там разработчики проверяют скорость передачи уведомлений учителям и точность обнаружения глицерина и пропиленгликоля в воздухе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Обозначены плюсы и минусы употребления индейки

26.11 / В России к 2024 году вырастет доля кибератак на основе социальной инженерии

26.11 / Юбилейная 500-ая лавка «Осинка» открылась в Твери

26.11 / ГИБДД изменяет правила постановки автомобилей на учет

26.11 / CNN: Во внешней политике от Байдена больше вреда, чем пользы

26.11 / Венгрия будет выдавать своё гражданство состоятельным россиянам, чтобы они могли путешествовать по ЕС, не опасаясь санкций

26.11 / В Нью-Йорке скоро исчезнут легендарные такси

26.11 / Мнение: О кризисе на горизонте… Почему песец опять подкрался незаметно?

26.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевская промка все

26.11 / Мнение: О Байдене против Путина… Почему украинский кризис был неизбежен?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика