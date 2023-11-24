Скандалы: «Где искренность, а где корысть»

Как Ургант и Ко занялись очищением от Украины

Может быть мы жили бы куда лучше, если бы наши «капитаны бизнеса» и государственные мужи слушали и слушались Путина так же хорошо, как находящиеся в оппозиции к Путину «либеральные интеллигенты». А уж эти, как никто другой, умеют держать нос по ветру. По их поведению вполне можно предсказывать политическую погоду.

На днях на культурном форуме в Санкт-Петербурге Путин обозначил отношение к «поуехавшим» и условия их возвращения. Очень простые.

Одно дело – наговорили что-то. Впрочем, если на статью – то тут, конечно, отвечать придется. Другое дело – на практике поддерживали врага. Тут без вопросов.

И вот при таких раскладах – пожалуйста, возвращайтесь. А уж примет ли народ – видно будет.

Ну и началось. Писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев выпустили совместное заявление и открестились от признанного иноагентом галериста Марата Гельмана. Причем по поводу, который еще весной никто и не заметил бы (сами догадайтесь почему).

Галерист Гельман продал книжку с их автографами на аукционе в Вильнюсе, денежки шли в поддержку военизированного объединения ВСУ «Легион Свобода России»* (признано террористическим и запрещено в РФ). А это прямо уголовное дело.

Пришлось объясняться: мол 18 октября они представили в Берлине альманах прозы и поэзии на русском языке «Слово Ново. Выход». Один из подписанных экземпляров и подарили Гельману, а тот его продал. Не догадывались, наивные люди — творцы же! — какой Гельман редиска. Ничего им статус иноагента не говорил. Бывает.

Показательно бросился на борьбу с фейковым аккаунтом в Телеграме Иван Ургант. Боремся, говорит, не покладая рук, и всегда боролись. И все эти горящие русские БТРы и песни про «порванный рот» у русских солдат — это происки неких нехороших людей, ведущих канал, к «Вечернему Урганту» никакого отношения не имеющий.

Даже «Би-би-си» про это сражение написала, не забыв, правда, отметить, что после начала событий на Украине телеведущий «выступил с антивоенным заявлением». Но про заявления мы же помним, Путин четко сказал…

Это все столпы и мастодонты. Но даже некое недоразумение «певец Шарлот» прилетел(о) в Россию. Всё, говорит, не буду больше русский паспорт сжигать, это все либеральные соцсети виноваты, сбили с толку. А теперь хочу переродиться, спеть с Шаманом.

Про планы свои еще раньше рассказывал – хочет стать учителем истории. Очень любит исторические фильмы, особенно «Властелина колец». В те времена, говорит, люди были добрые и подвиги совершали. Ну, дай Бог. Или не дай. Не знаю, право.

И думать, что народ не разберется, кого понять, простить и принять, а кого нет – совершенно напрасно.

У певицы Арбениной, например, отменился очередной концерт. На этот раз в Томске. А ведь до этого она даже жену участника СВО на сцену приглашала, песню вместе петь. Не помогло. Где искренность, а где корысть – наши люди за эти полтора года стали очень точно различать.

Конечно, всё это либеральное самоотбеливание не только из-за слов Путина. Тут ведь еще произошло и крушение иллюзий о собственной востребованности хоть где-нибудь, кроме России. Да и поездка на «Абрамсе» по Красной площади оказалась в итоге наркотическим бредом. Почуяли. Засуетились.

И по этой суете понятно, где будет солнечно.

*«Легион «Свобода России» — признан террористическим, запрещен на территории РФ.

Дмитрий Попов

Оригинал материала: “Московский комсомолец”