 

Мнение: О лучшем ненавязчивом совете россиянам… Второго шанса не будет?

23.11.2023, 5:10, Разное
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Ситуация действительно сложилась — уникальная. Не совсем новая, правда. Но…

Короче опять выпал спасительный шанс. Быть может, последний. И если кто ещё не успел, последний вагон любезно подан. Прыгайте: перрон вот-вот отойдёт…

Речь о «ненавистном» долларе #США. Вот парадокс: он никому не интересен, но все знают его текущий курс. И предложи кому поменять ничего не стоящие грязно-зелёные бумажки на полновесные российские рубли хотя бы в масштабе один к одному, в лучшем случае — плюнут в морду. В худшем — ещё и набьют её от души.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова заявила, что в ближайшее время #курс рубля ожидает новое падение. Согласно её прогнозу, в декабре 2023 года #доллар будет котироваться на уровне порядка 90-95 руб./долл., а в 2024-м он устаканится на отметке в 100-110 руб./долл.

«Нынешняя нестабильность рубля вызвана тем, что экспортёрам пришлось продавать больше валюты: в октябре они продали 12,5 млрд долл., хотя ещё летом продавали 7 млрд долл. в месяц. Скорее всего, в 2024 году этот порядок будет отменён, а #рубль ослабнет. Уже сейчас, чтобы справиться с нормой продажи, некоторым экспортёрам приходится сначала докупать валюту, ведь уже примерно 40% экспорта оплачивается в рублях.

Государство, не заинтересовано в поощрении возврата к долларовым расчётам»,— полагает Наталия Орлова. По её словам, слишком сильное укрепление рубля невыгодно бюджету, в его основе курс 90 руб./долл. «На фоне всех сегодняшних рисков нынешнее укрепление рубля не выглядит долгосрочным, он не удержится долго на взятой высоте»,— подчеркивает эксперт.

То есть, бакс надо тарить на всё?

рискнёте?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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