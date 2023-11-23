Компания “Росатом” к 2025 году создаст уникальный мюонный томограф для геологов

“Росатом”, ведущая российская атомная энергетическая корпорация, анонсировала свое намерение разработать уникальный мюонный томограф, специально разработанный для применения в геологии. Согласно заявлению, ожидается, что этот запланированный инновационный прибор станет доступным к 2025 году.

Мюонный томограф является анализатором частиц, использующим мюоны, — электрически заряженные элементарные частицы, аналогичные электронам, однако более массивные. Они создаются при взаимодействии космических лучей с атмосферой Земли и благодаря своему высокому проникающему способу могут проникать сквозь различные материалы, включая скалы и грунт.

Мюонная томография имеет огромный потенциал применения в геологии, позволяя более точно изучать внутренние структуры Земли. Это может быть особенно полезно для профессионалов, занимающихся изучением глубинных областей планеты, включая геологическую разведку, поиск полезных ископаемых и изучение подземных водных ресурсов.