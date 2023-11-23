 

Было обнаружено, что четырехмесячные младенцы демонстрируют положительные признаки самосознания

23.11.2023, 4:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Удивительное открытие совершили исследователи: они обнаружили, что уже у четырехмесячных детей активно проявляются признаки самосознания. Это прорывное открытие меняет наше понимание развития человеческого сознания и вызывает много вопросов о его возникновении и развитии.

Исследователи проанализировали поведение и реакции младенцев в возрасте четырех месяцев и обнаружили, что они начинают проявлять определенные признаки самосознания. В частности, дети начинают проявлять интерес к отражению своего лица в зеркале, они замечают себя и реагируют на свое отражение. Они касаются или притрагиваются до своего отражения, будто осознавая, что это – они сами.

Это открытие подтверждает ранние исследования, которые указывали на то, что самосознание формируется в течение первого года жизни. Однако идея о том, что это проявляется уже у таких маленьких детей, является революционной.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Компания “Росатом” к 2025 году создаст уникальный мюонный томограф для геологов

23.11 / Мнение: О последнем русском либерале… Этот — порвался: где взять следующего?

23.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Проект “Волонтер”

23.11 / Обнаружен ген, превращающий “мирные” грибы в плотоядных убийц

23.11 / Химики все ближе к разгадке тайны зарождения жизни на Земле

23.11 / Мнение: Расходы на детей и еду в России

23.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Принципиальный возвращенец

23.11 / Ученые САФУ обнаружили основной источник загрязнения Арктики — мусорные штормы

23.11 / ИИ нашел формулу для предсказания гигантских волн на основе 700-летних данных

23.11 / Теплый и удобный наряд, который идет не всем: как вписать в образ свитер оверсайз миниатюрным женщинам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика