Было обнаружено, что четырехмесячные младенцы демонстрируют положительные признаки самосознания

Удивительное открытие совершили исследователи: они обнаружили, что уже у четырехмесячных детей активно проявляются признаки самосознания. Это прорывное открытие меняет наше понимание развития человеческого сознания и вызывает много вопросов о его возникновении и развитии.

Исследователи проанализировали поведение и реакции младенцев в возрасте четырех месяцев и обнаружили, что они начинают проявлять определенные признаки самосознания. В частности, дети начинают проявлять интерес к отражению своего лица в зеркале, они замечают себя и реагируют на свое отражение. Они касаются или притрагиваются до своего отражения, будто осознавая, что это – они сами.

Это открытие подтверждает ранние исследования, которые указывали на то, что самосознание формируется в течение первого года жизни. Однако идея о том, что это проявляется уже у таких маленьких детей, является революционной.