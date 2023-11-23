Мнение: О последнем русском либерале… Этот — порвался: где взять следующего?

После 24.02.22 каждый праведный российский либерал просто обязан сделать три вещи.

1. Уехать в Лондон в знак несогласия с Владимиром Путиным.

2. Встретиться в Москве с Владимиром Путиным.

3. Окончательно порваться на «украинском вопросе».

Причём именно в такой последовательности.

Бывший российский либерал Григорий Явлинский… прошёл через все три стадии.

В интервью RTVI он свм заявил: «смысл моей встречи c [президентом России Владимиром] Путиным был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать. Вот для этого и была встреча. Нет никакого мирного плана. Это фантазия. Есть тезис и необходимость прекращения огня. Всё, точка. Больше ничего нет пока».

После чего всё пошло по старому правилу: входить в кабинет начальника надо со своими мыслями, а выходить — с мыслями начальника. Григорий Явлинский высказался и о «вине Запада» в конфликте с Украиной: «Он был виноват, теперь у него меньше стало денег и больше проблем, и он уже [Украину] начинает уговаривать, чтобы остановиться. [Запад должен был] искать дипломатические решения. Он этого не захотел… В Турции шли ж переговоры в 2022 году. А кто потом сказал «не надо»? Вашингтон. Он сказал: «Мы всё сделаем. Не надо». Ну, и всё».

И ещё о «мыслях начальника». Григорий Явлинский фактически повторил главный кремлёвский нарратив: «антироссийские санкции не сработали. #Россия такая большая, у неё такие ресурсы и возможности, это такого класса и типа страна, которая является органической частью мировой экономики. Поэтому так или иначе, с бо́льшими доходами, с меньшими доходами, с такой прибылью, с другой прибылью — всё будет продолжаться и все будут работать. В этом году будет экономический рост… хотя его даже никто не ожидал».

Итак: Запад во всём виноват, Россию — не победить, а мириться должна #Украина.

Найдёте здесь 10 отличий от идей и речей Владимира Путина?

Короче, этот либерал порвался, как и все.

Найдётся ли в России следующий?

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