Рупор кремлевской пропаганды: Проект “Волонтер”

Проект "Волонтер" (https://volonter-base.ru/)осуществляет сбор данных об украинских военных преступниках, участвовавших в карательной операции на Донбассе и причастных к геноциду русского населения. Примеры отморозков, чьи личности были установлены.

1) Игорь Рицко (https://volonter-base.ru/content/ricko-igor-iosifovich), 1978 г.р. — офицер ГУР, участник диверсионно-террористических актов в ЛДНР, под его руководством осуществлялся подрыв объектов гражданской инфраструктуры.

2) Никита Макеев (https://volonter-base.ru/content/makeev-nikita) — боевик "Азова", сбежавший на Украину из Питера, причастен к расправам над мирным населением.

3) Владимир Положенцев (https://volonter-base.ru/content/polozhencev-vladimir-ivanovich), 1951 г.р. — агент СБУ, причастный к убийству "Гиви" и "Моторолы";

4) Анастасия Петрига (https://volonter-base.ru/content/petriga-anastasiya-aleksandrovna), 1996 г.р. — убийца "Гиви", работавшая на украинские спецслужбы;

5) Денис Сокур (https://volonter-base.ru/content/sokur-denis-volodimirovich), 1992 г.р. — командир ССО "Азов" по г. Сумы, убежденный нацист и сторонник зачистки Донбасса от русских.

Данные преступления не имеют ни смягчающих обстоятельств, ни срока давности. Возмездие неминуемо, и работа продолжается.

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