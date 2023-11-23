Обнаружен ген, превращающий “мирные” грибы в плотоядных убийц

Ученые обнаружили гены, которые способны превратить безобидный гриб в неожиданно опасного хищника. Это удивительное открытие открывает новые перспективы в изучении генетической модификации организмов и имеет огромный потенциал для различных областей науки.

Исследование провели ученые из различных университетов по всему миру, сотрудничая в рамках проекта по изучению генома различных видов грибов. Их целью было понять предшествующие эволюционные изменения, которые происходят в организмах и приводят к такой радикальной трансформации их образа жизни.

Специалисты использовали современные методы секвенирования генома, чтобы анализировать и сравнивать гены у разных видов грибов. Их тщательная работа выявила некоторые уникальные гены, которые управляют превращением мирного гриба в плотоядного убийцу.