 

Обнаружен ген, превращающий “мирные” грибы в плотоядных убийц

23.11.2023, 3:40, Разное
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Ученые обнаружили гены, которые способны превратить безобидный гриб в неожиданно опасного хищника. Это удивительное открытие открывает новые перспективы в изучении генетической модификации организмов и имеет огромный потенциал для различных областей науки.

Исследование провели ученые из различных университетов по всему миру, сотрудничая в рамках проекта по изучению генома различных видов грибов. Их целью было понять предшествующие эволюционные изменения, которые происходят в организмах и приводят к такой радикальной трансформации их образа жизни.

Специалисты использовали современные методы секвенирования генома, чтобы анализировать и сравнивать гены у разных видов грибов. Их тщательная работа выявила некоторые уникальные гены, которые управляют превращением мирного гриба в плотоядного убийцу.


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