Мнение: Расходы на детей и еду в России

1. Блогер Евгений Косицкий попытался оценить общую сумму выкармливания ребёнка с нуля до совершеннолетия, исходя из статистики месячных расходов на детей. По мнению блогера, получается так (ссылка):



…вроде роды и образование в России бесплатные, музыкальные и спортивные школы дешевые, так откуда большие суммы?

Больше трети россиян (36%) тратят на одного ребенка от 5 до 10 тысяч рублей в месяц, следует из опроса, проведенного Райффайзенбанком (есть в распоряжении РБК).

32% россиян тратят на одного ребенка от 10 до 20 тысяч рублей в месяц.

23% тратят до 5 тысяч рублей в месяц.

У 8% на содержание ребенка уходит от 20 до 50 тысяч рублей в месяц.

Только 1% тратит более 50 тысяч рублей в месяц

По этим данным модальные затраты 7,5 тысяч, медианные порядка 10 тысяч и средние 11,375 тысяч

Умножаем на 18 лет и 12 месяцев.

Итого по моде – 1,62 млн, по медиане – 2,16 млн, по средней – 2,457 млн.

Итак, в среднем россияне тратят на выращивание одного ребёнка около 2 млн рублей. Если в семье несколько детей — значительно меньше, так как кроме маткапитала государство снабжает родителей разнообразными льготами и пособиями.

Для сравнения, средняя зарплата в России сейчас составляет 70 тысяч рублей (ссылка). Не пишите, пожалуйста, что сумма завышена, так как именно с этой суммы платятся налоги, а дураков увеличивать себе налоги не так много, чтобы они существенно влияли на статистику.

Если предположить, что мужчина всего работает 40 лет, а женщина — 30 лет, получаем на семью общий стаж в 70 лет, то есть 70*12*70 = 59 млн рублей общего семейного заработка. На этом фоне 2 млн рублей на одного ребёнка не выглядят запредельной суммой.

2. Траты на еду, если верить опросам, являются главной статьёй расходов почти для половины россиян (ссылка):



Служба исследований крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей, попросив их назвать две самые большие статьи расходов за месяц. Выяснилось, что большая часть зарплаты уходит на еду и аренду жилья (ипотеку). Опрос проводился среди 5043 российских соискателей с 16 по 30 октября 2023 года.

Как сообщили 47% опрошенных россиян, их самая большая статья расходов за месяц — покупка еды. В Хабаровском крае 57% опрошенных назвали еду среди ключевых трат, в Ярославской и Новосибирской областях — по 54%. Меньше всего таких респондентов — в Удмуртской Республике (22%). В разрезе профессий большую часть зарплаты на еду, как правило, расходуют представители сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56%), а реже всего — из сферы «Розничная торговля» (30%).

34% россиян назвали среди самых больших трат аренду жилья и/или ипотеку. Такие расходы наиболее свойственны жителям Ханты-Мансийского АО (44%) и медицинским работникам (55%). Реже всего на это тратятся жители Саратовской области (лишь 20% назвали арендную плату среди основных расходов) и работники транспортно-логистической сферы, а также сотрудники безопасности (по 25%).

Еще 30% рассказали, что тратят существенную часть зарплаты на коммунальные расходы, 33% — на выплату кредитов (не ипотечных), 15% — на детей, 11% — на транспорт и/или автомобиль, 8% — на лечение и лекарства, 7% — на досуг и отдых, 6% — на одежду и обувь. Реже всего в число наиболее крупных статей расходов входят образование (5%), уход за собой (4%), а также связь, телевидение и интернет (1%).

При этом наибольшими тратами на лечение и лекарства отличаются респонденты из сферы «Наука, образование» (14%), на досуг и отдых больше других тратятся представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13%), а на обучение — «Искусство, развлечения, массмедиа» (13%). О больших расходах на транспорт и автомобиль чаще прочих сообщали работники сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (16%).

Отмечается, что расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондентов 25–34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45–54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.

Важное уточнение: это именно опрос, а не бухгалтерская проверка. Большая часть людей довольно смутно представляет свои расходы за год, поэтому утверждение «больше всего я трачу на еду» надо в общем случае читать так: «я понятия не имею, куда уходят мои деньги, но мне кажется, что на еду».

В расходы на еду, по-видимому, граждане также включают визиты в кафе и рестораны, посещаемость которых за последние несколько лет резко выросла (по сравнению с советской эпохой выросла многократно).

3. Напомню, что зелёная повесточка Запада предполагает отказ от рождения детей. Суть идеи: меньше народу, больше кислороду. И это не какие-то единичные чудаки, это общее направление пропаганды западных СМИ. Вот очередной пример (ссылка):

«Дети это мило, но на самом деле вредно для экологии. Отказ от рождения всего 1 ребенка помогает планете больше, чем отказ от мяса и автомобиля. Из всех активностей, спасающих Землю, бездетность наиболее эффективна, с огромным отрывом опережая любые другие».