Рупор кремлевской пропаганды: Принципиальный возвращенец

Лучшее видео на тему "блогера Шарлотта" (который сжег российский паспорт, а потом захотел вернуться в Россию) от Вована и Лексуса.

В извинения и раскаяния таких персонажей не верится от слова совсем. Просто у него бабки кончились, а там он сам по себе никому не нужен, как и многие другие "возвращенцы", стыдливо делающие вид, что все что было после 22.02.2022 это досадная случайность, которую надо понять и простить.

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