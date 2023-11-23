 

Ученые САФУ обнаружили основной источник загрязнения Арктики — мусорные штормы

23.11.2023, 2:30, Разное
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Ученые Северо-Восточного федерального университета (САФУ) провели исследование, которое выявило, что главным источником загрязнения Арктики являются так называемые мусорные штормы. Этот открытие имеет большое значение для понимания экологической ситуации в регионе.

Мусорные штормы – это явление, при котором мусор, накопленный на прибрежных территориях, смывается в морскую глубину в результате сильных ветров и прилива. В ходе исследования ученые обнаружили, что мусорные штормы играют ключевую роль в процессе загрязнения Арктики, влияя на экосистемы и биоразнообразие региона.

Основываясь на данных о количестве мусорных штормов, ученые пришли к выводу, что это явление происходит с удивительной частотой и масштабом. Отходы, которые оказываются в водах Арктического океана после мусорных штормов, повреждают морскую флору и фауну, а также угрожают здоровью животных и людей, которые пользуются ресурсами района.


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