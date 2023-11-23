ИИ нашел формулу для предсказания гигантских волн на основе 700-летних данных

Искусственный интеллект совершил революцию в области океанографии и метеорологии, предоставив нам возможность прогнозировать гигантские волны с потрясающей точностью. Нужно ли говорить, что это открытие вызвало настоящий шквал эмоций в научных кругах, и не только.

После тщательного анализа данных, собранных за последние 700 лет, ИИ позволил нам оглянуться назад в историю и проанализировать миллионы случаев формирования и разрушения огромных волн. Теперь мы можем смело заявить, что точно знать о наступлении такой бури стало реальностью.

Невероятная сложность работы ИИ заключается в анализе и прогнозировании множества переменных, которые влияют на формирование и развитие гигантских волн. Исторические данные по морскому дневнику, силе ветра, температуре воды, глубине океана и многим другим параметрам помогли создать модель, которая может представить нам полную картину о том, что происходит в океане.