 

Теплый и удобный наряд, который идет не всем: как вписать в образ свитер оверсайз миниатюрным женщинам

23.11.2023, 1:55, Разное
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С наступлением холодных деньков мы с удовольствием начинаем обновлять свой гардероб. Теплый объемный свитер – идеальная вещь, которая согреет, словно уютный кокон. Универсальный наряд прекрасно сочетается с одеждой разных стилей, однако зачастую миниатюрные женщины считают, что им не идет оверсайз. Развеем все сомнения и докажем, что мешковатый свитер впишется в любой образ.

Как носить свитер оверсайз

Итак, миниатюрные представительницы прекрасного пола, которые хотят носить объемные наряды, с некоторой осторожностью должны оценивать свои реальные пропорции. Стилисты рекомендуют таким женщинам присмотреться к двум видам моделей:

Укороченному свитеру. Свитеру-тунике, который можно носить как платье.

С мешковатой вещью можно сочетать классическую рубашку или простую белую футболку: женщины могут сами выбрать, что надеть под свитер в соответствии со своим любимым стилем одежды. Рубашка также идеально подойдет, когда нужно создать стильный офисный наряд.

Многослойность всегда в моде

Один из самых популярных трендов на осень 2023 года – многослойность. Стильный образ можно создать с помощью шерстяного пальто, приталенного пуховика и объемного свитера под ними. Базовую вещь в этом наряде лучше выбрать из качественных и дорогих тканей – шерсти или кашемира.

Теплые трикотажные изделия – настоящая классика, идеально подходящая для осени и зимы.

Вещи мужа

Стилисты советуют миниатюрным дамам присмотреться к вещам из мужского отдела или к растянувшейся водолазке мужа – такая модель с высоким воротником позволит отказаться от шарфа или платка, но при этой женской шейке будет тепло.

Деним и трикотаж

Еще одно замечательное сочетание – объемный трикотажный свитер и длинная джинсовая юбка или брюки из денима. Элегантный образ, который словно сошел со страниц модных журналов, придется по вкусу миниатюрным женщинам самых разных возрастов.

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Единая цветовая палитра

Миниатюрные женщины могут остановиться на монохромном стиле – настоящем симбиозе лаконичности и хорошего вкуса. Экспериментируя с разными цветовыми гаммами, легко наконец-то найти свою собственную палитру.

Для офисного варианта лучше всего остановиться на стильных свободных брючках и коротком свитере пастельных оттенков.

Рекомендации стилистов

Вот несколько советов, которые помогут миниатюрным дамам найти «правильный» свитер оверсайз:

Подберите свою длину: маленькой худенькой женщине лучше выбрать укороченный свитер или свитер-тунику. Выбирайте плотную ткань и качественный материал: такая вещь будет хорошо держать форму и поможет выглядеть более элегантно. Свитер оверсайз – универсальный предмет одежды, поэтому не бойтесь экспериментировать с разными стилями.

Уютный и универсальный

Теплый свитер оверсайз – тот самый предмет одежды, который легко адаптируется к любому стилю.

Его можно носить с брюками, очень узкими или, наоборот, расклешенными. Для повседневного образа можно добавить к наряду стильные кроссовки или ботильоны на плоской подошве. А для более элегантного – туфли-лодочки на каблуке.


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