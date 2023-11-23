Очкастые пингвины узнают своих товарищей по точкам на теле

Очковые пингвины – известные своим внешним обликом и яркой окраской птицы, живущие в холодных водах Южного полушария. Эти изящные создания привлекают внимание своими черными спинами и белыми брюшками с необычными овальными пятнами, напоминающими очки. Но не только внешность делает их уникальными. Недавние исследования показали, что очковые пингвины, как и ряд других видов пингвинов, способны распознавать своих партнеров по уникальным точкам на своих телах.

Изучение этого феномена производилось в заповеднике на южном побережье Антарктиды, где популяция очковых пингвинов достигла высоких численных значений. Ученые использовали маркеры, чтобы отметить точки на теле каждого пингвина и наблюдали, как они взаимодействуют с другими особями своего вида.

В результате исследования было выяснено, что очковые пингвины могут узнавать своих партнеров по их уникальным точкам в течение длительного временного периода. Это говорит о том, что эти точки не являются случайными, а представляют собой своего рода уникальный код, по которому особи различают друг друга.