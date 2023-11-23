Установлена связь между чертами характера и рационом питания

Как показали результаты исследования, проведенного швейцарскими учеными, личностные черты и тип питания, которого придерживается человек, очень тесно взаимосвязаны.

Всего в исследовании было задействовано 70 тысяч человек, у которых представители Цюрихского университета оценивали, пользуясь опросником «Большая пятерка», степень открытости, уступчивости, невротизма, добросовестности и экстраверсии.

Удалось установить, что более открытыми, покладистыми и уступчивыми являются веганы и вегетарианцы, в то время как те, кто предпочитает мясо, отличаются высокой степенью замкнутости и упрямства. Сколь-либо устойчивых ассоциаций между типом питания и невротизмом, экстраверсией и добросовестностью в ходе исследования выявить не получилось.