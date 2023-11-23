 

Обнаружена взаимосвязь между нарушением слуха и деменцией

23.11.2023, 0:10, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного учеными Калифорнийского университета, нарушение слуха может вызвать изменения в областях мозга, задействованных в процессе обработки звуков и отвечающих за концентрацию внимания, что в итоге может спровоцировать деменцию.

Магнитно-резонансная томография, сделанная 130 участникам исследования с целью отслеживания паталогических изменений в структуре мозга, показала, что нарушения слуха могут повышать степень риска развития деменции.

Ученые предполагают, что подобное развитие событий может быть вызвано необходимостью прилагать дополнительные усилия в попытке расслышать окружающие звуки, в результате перегружая мозг, однако механизмы этой взаимосвязи полностью еще не изучены.   


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