Мешковатые носим с пиджаком, а светлые – с вязаным жилетом: как стилизовать любимые джинсы этой зимой

С наступлением холодов нужно постараться выбирать для себя практичные и удобные вещи. Что касается зимней моды, то в этом году особенно актуальными будут джинсы, так как этот наряд помогает продемонстрировать стиль и при этом чувствовать себя максимально комфортно.

В то время как джинсы скинни в этом году отошли на второй план, другие модели лидируют в качестве отправной точки для любого великолепного зимнего наряда, который мы наконец-то готовы носить. Конечно, джинсы — простой вариант наряда, но это не значит, что они должны быть скучными. В этом году популярностью пользуются серебристые, серые джинсы, а также удобные модели с широкими штанинами. Вот несколько простых, но интересных способов носить стильные и модные штаны из денима.

Джинсы и пиджак

В этом году в моде максимально простые и непринужденные джинсы. Чтобы выглядеть привлекательно, можно подвернуть штаны. Такой наряд поможет стилизовать образ и сделать его визуально более привлекательным. Кроме того, при желании можно обнажить щиколотки.

Чтобы выглядеть еще более интересно, стильно и привлекательно, нужно просто дополнить создаваемый образ при помощи классического пиджака и блестящих туфель или ботинок.

Белые джинсы, трикотажный жилет и лоферы

Многие считают, что белые джинсы совершенно не подходят для зимы, однако это совершенно не так. Такие штаны выглядят стильно, модно и помогают сделать создаваемый образ действительно потрясающим.

Белые джинсы легко могут стать основой для различных великолепных монохромных образов. Можно красиво сочетать такие штаны вместе с вязаным жилетом, надетым поверх рубашки, джемпера или же футболки.

Мешковатые джинсы с джинсовым пиджаком и туфлями на каблуках

Это своего рода вариация классического канадского смокинга.

Можно достаточно просто заменить простую джинсовую рубашку на пиджак из денима и выглядеть при этом действительно потрясающе и очень стильно. Все это стоит дополнить стильными туфлями на каблуках и эффектной сумкой.

Серебристые джинсы со свитером оверсайз и кроссовками

Стильные серебристые джинсы помогают сделать совершенно любой создаваемый образ более стильным, эффектным и роскошным.

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Можно сделать наряд более простым и повседневным, если сочетать штаны со свитером оверсайз и кроссовками.

Если же хочется создать образ, который идеально подойдет для вечеринки, то отличным вариантом станут серебристые джинсы в сочетании с облегающим топом на бретельках, эффектным блейзером и туфлями на каблуках.

Прямые джинсы и шарф-пальто

Зимой 2023 года отличным и модным вариантом верхней одежды является пальто-шарф. Оно отлично подойдет для совершенно любого случая, независимо от мероприятия.

Можно красиво комбинировать такую одежду вместе с классическим джинсами и туфлями-лодочками.

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Серые джинсы с кожаной курткой и ботинками

Серые джинсы всегда выглядят стильно, модно, и их легко можно комбинировать с самыми различными нарядами.

Отлично будут смотреться штаны из джинсы вместе с кожаной курткой и классическими предметами гардероба, например, такими как белая простая рубашка.

Все это очень хорошо смотрится вместе с ботинками, которые отлично вписываются в совершенно любой создаваемый образ.

Простые джинсы и джемпер оверсайз

Если вы совершенно не знаете, что надеть, если зимой хочется выглядеть стильно и привлекательно и при этом чувствовать себя комфортно, стоит просто выбрать базовые вещи. Это классика, которая всегда помогает чувствовать себя собранным, не прикладывая при этом слишком больших усилий.

Простота иногда имеет самое большое значение. Красиво и стильно смотрится сочетание простых джинсов вместе со свитером оверсайз. При этом обувь и аксессуары могут быть совершенно любыми.