 

Мнение: МГУ – позор

22.11.2023, 23:18, Разное
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Поддался искушению – посмотрел на новую поросль в своей alma mater. Что скажешь? Бесконечная грусть и печаль. Поколение ЕГЭ как оно есть – хотя я не уверен, что раньше было лучше. Предсказуемо, впрочем, что полностью провалились девки со всяких экзотических факультетов (ну что такое, в самом деле, факультет “Мировая политика”?!), свою дурную славу полностью оправдал соцфак, а самым образованным в рамках хотя бы средней школы оказался парень со старого доброго химфака.

Я сам, впрочем, тоже не блеснул. Мои результаты: 7 из 10 (прогноз был 9 из 10). Не ответил на 4-й вопрос – не расколол “ЭДС для гуманитария” (ЭДС для технаря, конечно, элементарно), “про режущий на части”, а также запутался с озерами.

Источник: Размышления вольного социолога


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