У младенцев выявили способность к самосознанию

Как показали результаты исследования, проведенного британскими учеными, у младенцев, возраст которых составляет четыре месяца, была выявлена способность к самосознанию.

В рамках эксперимента представители Бирмингемского университета демонстрировали младенцам мяч на экране, а в тот момент, когда он оказывался максимально близко, имитировали прикосновение при помощи легкой вибрации на руках, одновременно фиксируя степень активности мозга.

Выяснилось, что уже в четырехмесячном возрасте детский мозг устанавливает связь между сенсорным и визуальным восприятием, проявляя повышенную тактильную активность. Таким образом, младенцы могут осознавать, как именно их тело взаимодействует с окружающей средой.