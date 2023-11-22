 

У младенцев выявили способность к самосознанию

22.11.2023, 22:55, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного британскими учеными, у младенцев, возраст которых составляет четыре месяца, была выявлена способность к самосознанию.

В рамках эксперимента представители Бирмингемского университета демонстрировали младенцам мяч на экране, а в тот момент, когда он оказывался максимально близко, имитировали прикосновение при помощи легкой вибрации на руках, одновременно фиксируя степень активности мозга.

Выяснилось, что уже в четырехмесячном возрасте детский мозг устанавливает связь между сенсорным и визуальным восприятием, проявляя повышенную тактильную активность. Таким образом, младенцы могут осознавать, как именно их тело взаимодействует с окружающей средой.  


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