В РФ создали муку, снижающую уровень холестерина

Группа ученых, представляющих Российский биотехнологический университет, изобрела новый способ изготовления муки, в качестве основы для которой выступает соевый шрот.

Отметив, что такая мука позволяет понизить уровень холестерина и улучшить обмен веществ, доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий РОСБИОТЕХ Роман Кандроков уточнил, что соевые белки усваиваются организмом на 70%, подчеркнув, что соя содержит такие полезные элементы, как калий, натрий, кальций, железо и цинк, а также витамины группы B.

Стоит отметить, что именно соя представляет собой один из немногих растительных источников полноценного белка, содержащий практически все аминокислоты, необходимые организму.