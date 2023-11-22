 

В РФ создали муку, снижающую уровень холестерина

22.11.2023, 21:40, Разное
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Группа ученых, представляющих Российский биотехнологический университет, изобрела новый способ изготовления муки, в качестве основы для которой выступает соевый шрот.

Отметив, что такая мука позволяет понизить уровень холестерина и улучшить обмен веществ, доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий РОСБИОТЕХ Роман Кандроков уточнил, что соевые белки усваиваются организмом на 70%, подчеркнув, что соя содержит такие полезные элементы, как калий, натрий, кальций, железо и цинк, а также витамины группы B.

Стоит отметить, что именно соя представляет собой один из немногих растительных источников полноценного белка, содержащий практически все аминокислоты, необходимые организму.       


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