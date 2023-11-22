Мнение: Самодовольство – последнее прибежище негодяя

Пожалуй, наиболее «народная» власть в РФ – именно сейчас, в последние полтора года. Она и есть та, что «отвечает чаяниям трудящих» (жутко уродливая советская словоформа, которая больше ни в каких случаях не употреблялась). Вообще, если б не знать, что ты сам находишься вместе со всеми в этом летящем в пропасть автобусе – за умонастроениями «простого народа» было бы в высшей степени забавно наблюдать. Чем хуже идут дела, чем отчетливее признаки подступающего краха – тем бодрее и веселее возгласы простецов (которым с еще большим задором подпевает пропаганда): «ну слава богу, теперь-то всё хорошо», «жизнь наконец-то налаживается, мы преодолели все трудности», «счастье, что дела наконец пошли на лад», «нужным делом занялись, дай бог и дальше так» и т.п. Всё дело в том, что народу реально НРАВИТСЯ.

Хотя не так просто понять, что именно. Инфляция бешеная, войне ни конца ни края, непрерывно льется кровь непонятно во имя чего, в стране ширятся (пока еще вялые) репрессии, запретительная активность никуда не девается, границы перекрыты снаружи (!) и не спеша конопатятся изнутри, культурная жизнь на нуле, об Россию и собственно русских уже совершенно открыто вытирают ноги примерно все, союзников ноль (даже внезапный летний всплеск невероятной «любви к Африке» и «разворота к нашим черным друзьям» осенью столь же стремительно сошел на нет, как и не было никогда). Спорта – вроде любимейшего развлечения и фетиша для народных масс – и того нет уже почти совсем, а народным массам хоть бы хны; «хорошо живем!»

Из-за чего?! Какое же такое «чаяние» воплотила партия Пути-Пута, чему в мутной народной душе сумела потрафить? Следуя «бритве Оккама», не надо искать какие-то мудрёно-заглубленные смыслы, ответ наверняка должен лежать на поверхности. В чем, если отбросить всё лишнее, заключается смысл политики РФ в последние годы? Первый приходящий в голову ответ: страна превращена в осажденную крепость, «нас окружают сплошные враги и сволочи, надо сплотиться и противостоять всему миру».

Что в основе? Обида на весь мир, злоба, необходимость сплочения, ну и заявка на глобализм. Народу вернули любимую соску – «всемирно-историческое значение», без которой он, выходит, скучал после того, как из обихода исчез «коммунизм» с нарисованным на каждой газете земным шаром. Сейчас, правда, «всемирно-историческое значение» инвертированное – раньше мы типа стремились распространить себя на весь мир, а теперь от «всего мира» (в лице маленькой Украины) типа отбиваемся. Но все равно ведь! Все как один! Один за всех! Единая Россия! Победа не за горами!

Ресентимент, в общем, как старик Янов (не психолог, а тот, который философ) еще в начале 90-х предупреждал. Зудело-зудело, и в 20-х все-таки ввязались. Уж очень тянуло, как Ефремова к кокаину – на весь мир ополчиться и всему миру отомстить. За что? Бог весть. Зато вот теперь – краткий период счастья и умиротворения. “У нас получилось”.