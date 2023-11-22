Обозначен основной источник загрязнения Арктики

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22.11.2023, 20:30, Разное
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Как установили в ходе экспедиции «Арктический плавучий университет» ученые, представляющие Северный федеральный университет, основная причина загрязнения Арктики заключается в так называемых мусорных штормах.

Исследователи отмечают, что в данном случае речь идет о мусоре, который скапливается не на поверхности воды, что имеет место в других частях Мирового океана, а выбрасывается прибоем непосредственно на берег. Несмотря на то обстоятельство, что мусор вывозится из региона на регулярной основе, степень его накопления достаточно высока, а Арктику можно назвать своеобразным тупиком для морского мусора.

Стоит отметить, что экосистема Арктики относится к категории уникальных и обладает высокой степенью уязвимости к воздействию человека и загрязнению.        


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