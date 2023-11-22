Обнаружена уязвимость сканеров отпечатков пальцев на ноутбуках с Windows Hello

Сканеры отпечатков пальцев, используемые для аутентификации с помощью Windows Hello, обнаружены с серьезными уязвимостями, позволяющими злоумышленникам обходить защиту и получать доступ к ноутбукам Dell, Lenovo и Microsoft, пишет The Verge.

Исследователи компании Blackwing Intelligence проанализировали три популярных датчика отпечатков пальцев от Goodix, Synaptics и ELAN, которые встроены в ноутбуки и используются для защиты при помощи Windows Hello. С помощью специального USB-устройства эксперты подделали биометрические данные и успешно взломали безопасность ноутбуков Dell Inspiron 15, Lenovo ThinkPad T14 и Microsoft Surface Pro X.

Windows Hello – это система аутентификации в компьютерах под управлением операционной системы Windows, которая позволяет пользователям входить в свои устройства с помощью сканеров отпечатка пальца или лица. Microsoft активно продвигает эту функцию как альтернативу паролям, заявляя, что она обеспечивает высокий уровень безопасности и удобства.

Однако исследование Blackwing Intelligence показало, что сканеры Windows Hello не так надежны. Специалисты обнаружили, что два из трех протестированных устройств не использовали защитный протокол SDCP, предназначенный для обеспечения безопасного канала между хостом и биометрическими устройствами. Кроме того, они выявили ряд других проблем в реализации датчиков отпечатков пальцев, таких как отсутствие проверки подлинности, неправильная обработка ошибок и слабая криптография.

Исследователи предупредили, что обнаруженные уязвимости могут быть использованы злоумышленниками для получения доступа к конфиденциальной информации, установки вредоносного программного обеспечения или выполнения других злонамеренных действий на чужих ноутбуках. Они также отметили, что исправление этих уязвимостей потребует совместных усилий от Microsoft и производителей.