 

Мосгордума приняла бюджет города на 2024 и плановый период 2025-2026

22.11.2023, 20:10, Новости дня
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В ходе недавнего заседания Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2024 год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов. Как отметила руководитель департамента финансов Елены Зяббарова, данный законопроект не только предусматривает объем средств, который нужен для функционирования и развития города, но и обеспечивает выполнение всех социальных обязательств перед жителями.

В документе говорится, что доходы бюджета Москвы в следующем году будут составлять порядка 4,3 триллиона рублей, в 2025-м – примерно 4,6 триллиона, а в 2026-м – почти 4,9 триллиона. Расходы в 2024 году составят порядка 4,8 триллиона рублей, в последующем году – порядка пяти триллионов, и в 2026-м – свыше 5,1 триллиона.

На оказание мер социальной поддержки в следующем году в столичном бюджете заложено 600 миллиардов рублей для 4,5 миллиона жителей города. Индексировать социальные выплаты семьям с детьми, людям старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья начнут с 1 января 2024 года.

По словам Зяббаровой, кроме денежных выплат, сохраняется и широкая система мер поддержки в натуральной форме. А именно по:

  • оплате жилищно-коммунальных услуг;
  • предоставлению бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте;
  • обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации;
  • приобретению путевок в санаторно-курортные учреждения;
  • обеспечению лекарственными препаратами.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что доля социальных расходов в принятом бюджете Москвы превысила 50%.


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