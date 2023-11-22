Мнение: Каких-то 7 лет назад…

Карякин выиграл!

Вот это да! Ничего не скажешь, Сергей приятно удивил. Главное, что по началу опять ничего не предвещало – Карякин опять “расставился на отбой”, как говорят шахматисты. Надо признать, что в этой партии все-таки больше Карлсен проиграл, чем Карякин выиграл; по сути, Карлсена просто, что называется, “заело” – и он стал откровенно “ломать позицию”, пытаясь непременно поставить мат. Очень характерный момент, когда Карлсен уже в сомнительной позиции не стал даже пытаться дать вечный шах, уклонился. Карлсен вообще вел себя так, словно он проигрывает матч и ему нужно любой ценой выигрывать!

То есть Карлсена заела гордость, беднягу. Матч идет не так, как он хотел – он получался персонаж какого-то крайне скучного спектакля, который БЕССИЛЕН доказать свое превосходство. В принципе, то, что он “дернулся”, делает ему честь: Карлсен проявил чемпионское достоинство. Рискнул раз, рискнул другой, заиграл не совсем в своем стиле – и закономерно “не дожал”. Как футбольная команда, которая стала атаковать всем составом, наплевав на тылы.

Но и Карякин молодец: нервозность соперника ему не передалась. Вообще надо отдать ему должное – Карякин играет стабильно послабее, но без срывов, определенный уровень всегда выдерживает, нервишки не распускает. А если учесть, что уровень у него, как ни крути, все-таки – топ-гроссмейстера…

Теперь комментарии со стороны “наших” полны самых радужных надежд – мол, если уж Карякин при равном счете спокойно отбивался, то уж с перевесом в очко он и подавно “закроется” и без проблем дотащит матч до победы на сплошных ничьих. Я же думаю, что это все еще вилами по воде писано, и, возможно, положение “нашего” стало еще более уязвимым: Карлсену теперь нечего терять – и он, вполне возможно, успокоится. В “Малыше” (так в шахматном мире называют Карлсена) есть, как ни крути, чемпионский норов, а чемпион отличается тем, что под давлением он начинает играть лучше, а не хуже.

Так что в следующей “белой” партии Карякину, думаю, придется туго. Но, по крайней мере, матч точно перестает быть томным. Будем посмотреть! (2016)