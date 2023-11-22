Мнение: О полном поражении Украины… Закономерный финал?

Некто Джо Байден, #покорно дорабатывающий американским президентом перед уходом на покой, возможно, вечный всё ещё верит, что его российский визави Владимир #Путин — проиграл. А #Украина — разумеется, при поддержке #США и всего «цивилизованного» мира, соответственно, уже победила, чем бы ни закончилась нынешняя военная кампания.

Старикам простительно цепляться за согревающие их иллюзии.

Разумным людям — нет.

На самом деле, #Украина проиграла всё. Свою землю, своих людей, своё будущее и даже свой суверенитет, за который простые украинцы вышли 10 лет назад на майдан. Последние остатки его проиграла.

Украины как страны-мечты, суверенной и независимой, больше нет. Есть некая сужающаяся территория с формальными признаками государственности — герб, флаг и гимн, президент и парламент, Кулеба в ООН, Байден в Киеве. Но суверенитета у неё нет никакого. И перед тем, как вскипать «благородным гневом», просто посмотрите фактам в лицо.

Из чего складывается пресловутый государственный суверенитет?

Упрощённо говоря, это устойчивая #экономика + боеспособная #армия + независимая #политика. Чем из этого располагает #Украина сейчас?

Украинская экономика, потерявшая за год треть совокупного выпуска, нежизнеспособна без внешней подпитки. Объём которой только в прошлом году превысил размер годового ВВП. Украинский #бюджет — банкрот без новых кредитов от западных стран и международных организаций. Ради получения которых Киев «готов выполнить все требования и условия» внешних кредиторов. Даже лояльные западные #СМИ напоминают, что #Украина целиком зависит от иностранной помощи не только для оснащения армии, но и для поддержания нормального функционирования государства (например для того, чтобы школы могли продолжать работать). И хуже того, украинское национальное хозяйство зависимо даже от России — от газового транзита в Европу.

ВСУ ничего не могут без помощи Запада. Даже Джо #Байден признаёт: прекратись военные поставки для Киева — и #Россия возьмёт беспомощную страну за пять дней. Более того, без денег и вооружений США Европа не сможет в одиночку вытянуть конфликт против «2% мирового ВВП». И тогда «Парад Победы» на Крещатике, который примет Владимир #Путин, станет вопросом пусть не дней, но недель.

И, наконец, #политика. Внешняя сводится у Киева к просьбам о помощи, а внутренняя… На днях первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко прямо заявил в интервью: «От нас сейчас требуется партнёрами голосовать пять законов, но ровно так, как мы договорились с ними… Я уже давно понял, что ты можешь голосовать всё, что угодно, но всё равно в результате ты будешь выполнять свои обязательства перед партнёрами… Потому что они выполняют свои обязательства: 75 млрд евро [для Украины] не взялись ниоткуда. Мы два года живём за их, партнёров, счёт. 62% бюджета формируют доноры. И при этом они ещё говорят: мы готовы вас и в этих условиях – а у вас конфликт, проблемы с экономикой, коррупция – тянуть, давать возможность вступать [в #ЕС] какими-то отдельными треками. А #ЕС – это такая организация, что нам придётся всё немного… подкорректировать ровно так, как хочет она».

На вопрос журналиста, имеют ли украинские депутаты вообще право «на демократию», когда появляются поправки к законопроектам, не согласованные с партнёрами, первый вице-спикер объяснил, что «финальную версию всё равно придётся принимать согласованную с Брюсселем, если это Еврокомиссия, с Вашингтоном – если это вопрос поддержки со стороны США. С Вашингтоном + Нью-Йорком – когда это вопрос МВФ». Что логично: кто платит, тот и заказывает…

И даже в том, чтобы прекратить нынешний конфликт с Россией, Киев не самостоятелен. Уже был «Стамбул» — ну и где он?

То есть, у нынешних украинцев теперь выбора даже меньше, чем 10 лет назад. Тогда ещё можно было решать, что лучше — торговать с «москалём» или гнуть спину на польского пана, чтобы тот мог пахать на немецкого герра. Сейчас варианты сузились до — пасть героем или стать инвалидом. Другого «суверенитета» для украинского пушечного мяса партнёры не предусмотрели…

А с тем ли #Украина боролась все эти 10 лет?

Может, лучше было сразу выбрать «Жигулёвское»?

—