 

Названа специя, способствующая повышению либидо

22.11.2023, 19:20, Разное
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Как сообщает издание The Sun, результаты исследования, проведенного китайскими специалистами, четко продемонстрировали, что включив в свой рацион имбирь можно повысить уровень содержания тестостерона в организме, улучшить кровообращение и поднять либидо.

Эксперты отмечают, что имбирь, причем употребляемый как в свежем виде, так и в порошкообразном, способен улучшить сексуальную функцию у мужчин и женщин, одновременно способствуя укреплению иммунитета.

Профессор Пекка Санттила, представляющий Шанхайский университет Нью-Йорка, уточняет, что имбирь не только может выступить в качестве замены виагры, но и обладает достаточно мощными лечебными свойствами, помогая справиться с такими проблемами, как тошнота, боль и рвота.          


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