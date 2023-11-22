Названа специя, способствующая повышению либидо

Как сообщает издание The Sun, результаты исследования, проведенного китайскими специалистами, четко продемонстрировали, что включив в свой рацион имбирь можно повысить уровень содержания тестостерона в организме, улучшить кровообращение и поднять либидо.

Эксперты отмечают, что имбирь, причем употребляемый как в свежем виде, так и в порошкообразном, способен улучшить сексуальную функцию у мужчин и женщин, одновременно способствуя укреплению иммунитета.

Профессор Пекка Санттила, представляющий Шанхайский университет Нью-Йорка, уточняет, что имбирь не только может выступить в качестве замены виагры, но и обладает достаточно мощными лечебными свойствами, помогая справиться с такими проблемами, как тошнота, боль и рвота.