Стало известно, как кровоточивость десен связано с серьезными заболеваниями

Стоматолог Владимир Садовский предупреждает, что кровоточивость десен может быть признаком серьезных заболеваний. Это может проявиться при диабете и других эндокринных болезнях. Медик объясняет, что десны могут начать кровоточить при таких заболеваниях из-за присоединения патогенных микроорганизмов или дрожжевых грибков, что может вызвать воспаление десны.

По словам Садовского, в результате этого возможно появление гингивита или даже пародонтита. Он также подчеркивает, что при развитии пародонтита микроорганизмы, обитающие в околозубных пространствах, могут проникать в кровь и способствовать развитию воспалительных заболеваний сердца.

Кроме того, Садовский указывает, что кровоточивость десен может быть следствием заболеваний макроорганизма, включая нарушения свертывающей системы крови, а также онкологических заболеваний, таких как лейкоз.

Совет Садовского для тех, кто столкнулся с кровотечением десен, заключается в том, чтобы обратиться за обследованием и назначенным лечением. Это важно для своевременного выявления и контроля связанных с этим проблем и заболеваний.