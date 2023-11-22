 

Стало известно, как кровоточивость десен связано с серьезными заболеваниями

22.11.2023, 19:15, Разное
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Стоматолог Владимир Садовский предупреждает, что кровоточивость десен может быть признаком серьезных заболеваний. Это может проявиться при диабете и других эндокринных болезнях. Медик объясняет, что десны могут начать кровоточить при таких заболеваниях из-за присоединения патогенных микроорганизмов или дрожжевых грибков, что может вызвать воспаление десны.

По словам Садовского, в результате этого возможно появление гингивита или даже пародонтита. Он также подчеркивает, что при развитии пародонтита микроорганизмы, обитающие в околозубных пространствах, могут проникать в кровь и способствовать развитию воспалительных заболеваний сердца.

Кроме того, Садовский указывает, что кровоточивость десен может быть следствием заболеваний макроорганизма, включая нарушения свертывающей системы крови, а также онкологических заболеваний, таких как лейкоз.

Совет Садовского для тех, кто столкнулся с кровотечением десен, заключается в том, чтобы обратиться за обследованием и назначенным лечением. Это важно для своевременного выявления и контроля связанных с этим проблем и заболеваний.


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