«Они не подвержены воукизму»: Илон Маск объяснил, почему российские программисты будут создавать нейросеть для Twitter

Американский предприниматель и основатель компаний Space X и

Tesla Илон Маск накануне визита в Москву рассказал о своём будущем стартапе – создании искусственного интеллекта нового поколения. Его планируется

запустить летом 2024 года.

Как подчеркнул

миллиардер, ключевую роль в разработке нейросети сыграют российские программисты,

так как советская математическая школа не только является одной из самых

сильных в мире, но и не была подвержена «деструктивному» влиянию западной

пропаганды.

«Мы видим, что ChatGPT и аналоги получается откровенно

слабыми, потому что разработчики почти повально заражены так называемым воукизмом (woke – прим.). Те, кто не подвержен этому, те, кто обладают развитым критическим мышлением, изгоняются из любого коллектива за два-три месяца. Поэтому

мою нейросеть будут делать русские, которым это всё чуждо», – сообщил Маск.

Миллиардер представит свой проект на конференции AI

Journey, которая начнёт свою работу в столице России 22 ноября. Именно на этом

мероприятии предприниматель планирует лично познакомиться с ведущими

отечественными программистами и официально объявить о старте одной из самых

масштабных рекрутинговых компаний в истории IT – до конца года Маск хочет нанять до

10 тысяч российских специалистов.

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