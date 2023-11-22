 

«Они не подвержены воукизму»: Илон Маск объяснил, почему российские программисты будут создавать нейросеть для Twitter

22.11.2023, 19:13, Разное
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Американский предприниматель и основатель компаний Space X и
Tesla Илон Маск накануне визита в Москву рассказал о своём будущем стартапе – создании искусственного интеллекта нового поколения. Его планируется
запустить летом 2024 года. 

Как подчеркнул
миллиардер, ключевую роль в разработке нейросети сыграют российские программисты,
так как советская математическая школа не только является одной из самых
сильных в мире, но и не была подвержена «деструктивному» влиянию западной
пропаганды.

«Мы видим, что ChatGPT и аналоги получается откровенно
слабыми, потому что разработчики почти повально заражены так называемым воукизмом (woke – прим.). Те, кто не подвержен этому, те, кто обладают развитым критическим мышлением, изгоняются из любого коллектива за два-три месяца. Поэтому
мою нейросеть будут делать русские, которым это всё чуждо», – сообщил Маск.

Миллиардер представит свой проект на конференции AI
Journey, которая начнёт свою работу в столице России 22 ноября. Именно на этом
мероприятии предприниматель планирует лично познакомиться с ведущими
отечественными программистами и официально объявить о старте одной из самых
масштабных рекрутинговых компаний в истории IT – до конца года Маск хочет нанять до
10 тысяч российских специалистов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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