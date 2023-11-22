Мнение: В Аргентине власть взял агент США

Жалко аргентинцев, но не очень. В России всё же иностранные агенты захватывали власть силой, посредством оранжевых революций и гражданских войн — Ленин со Сталиным, Порошенко с Зеленским. Народ в России своих открытых врагов во власть не выбирал: после внешнего переворота в столицах народ ставили перед фактом, после чего начинали расправляться с протестами репрессиями и прямой военной силой.

В Аргентине не так, там жители сами проголосовали на выборах за пособника США. С одной стороны, их можно понять: социалисты надоели аргентинцам хуже горькой редьки, смотреть на издевательства леваков над экономикой и здравым смыслом было невыносимо. С другой стороны, Аргентине за дружбу с США придётся заплатить такую цену, что скоро нищий социалистический период там будут вспоминать как «добрые старые времена».

Формально новый президент Хавьер Милей — либертарианец, эдакий махновец от экономики, носитель подростковой идеологии экономического максимализма, согласно которой для счастья надо расправиться с государством, после чего всё зацветёт и заколосится само собой. Было бы интересно посмотреть, как либертарианство проваливается в стране с населением в 46 млн человек, но, к сожалению, чистого эксперимента не получится, так как за маской фанатика-либертарианца скрываются явные признаки ставленника США. Судите сами.

1. Хавьер Милей собирается победить инфляцию, переведя экономику на доллары. Аргентинское песо упразднят, вместо них в магазинах будут принимать американские доллары: как у нас в начале девяностых, только ещё хуже, так как даже Ельцин, как бы сильно он от США не зависел, на такую сдачу государственных интересов не пошёл.

Это настолько невыгодное решение для Аргентины, что его можно использовать как доказательство связи Хавьер Милея с США. Аналог из нашей истории — Брестский мир, который сам Ленин называл «похабным». Большевики принимали и более вредные решения, такие как развязывание гражданской войны, например, однако прочие их решения можно объяснить фанатизмом или желанием удержать власть над захваченной в октябре Россией. Брестский мир ничем, кроме работы Ленина на Германию, объяснить нельзя — другой логики там не просматривается. Даже Троцкий возражал против капитуляции, предлагая тактику «ни мира, ни войны»: ничего не делать, а просто ждать, когда союзники России развалят безнадёжно проигрывающую Германию без нашей помощи.

Так и с переводом Аргентины на доллары. Для стабилизации песо можно просто остановить печатный станок. Можно установить золотой стандарт, приравняв 1 песо, допустим, к одному миллиграмму золота. Можно установить фиксированный курс песо к доллару, как делают это в нефтяных монархиях Ближнего Востока. Можно, в конце концов, заменить песо на юани, благо Китай — более важный для Аргентины торговый партнёр, чем США, и юань не находится на грани гиперинфляции, как доллар с его многотриллионным навесом безнадёжного долга.

Но нет. Хавьер Милей переводит экономику на доллары, запуская тем самым выплату огромного валютного налога в пользу США. Теперь каждый аргентинец будет напрямую финансировать американский бюджет.

2. Хавьер Милей заявил, что откажется от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией, а будет вместо этого развивать отношения с США и Израилем. Тут, опять-таки, всё прозрачно. Китай и Бразилия — главные торговые партнёры Аргентины, тогда как США — главная проблема Латинской Америки. Как верно заметил в своё время Порфирио Диас, беда Мексики в том, что она слишком далеко от Бога и слишком близко к США. К Аргентине это суждение тоже относится в полной мере.

При этом если ориентацию на США пристрастный наблюдатель мог бы ещё попытаться объяснить политическими соображениями — дескать, США помогут кредитами, технологиями, ещё как-то — то размахивание флагом Израиля оправдать уже нельзя. Израиль — очень специфическое государство, которое было таковым задолго до нынешних ужасов в Секторе Газа. Список друзей Израиля очень короток, там фактически только Соединённые Штаты и их вассалы, причём даже не все. Конкретно в Латинской Америке уже три страны — Колумбия, Чили и Боливия — открыто разрывают с Израилем отношения.

Можно, конечно, предположить, что Хавьер Милей хочет наглядно показать всем, что он не социалист, и потому действует по принципу «если социалисты против Израиля, то я “за”». Однако сейчас 2023 год, Мао Цзэдун уже полвека как отдыхает в мавзолее. Сейчас здоровые капиталисты управляют как раз Китаем, а марксисты со срамной радугой и зеленобесием плотно оккупировали США. Если уж дружить с капиталистами против коммунистов, так надо делать всё наоборот: размахивать флагом Китая, ругать Америку. При этом если бы Хавьер Милей и вправду был либертарианцем, ему следовало бы поддерживать хорошие отношения со всеми странами, даже с коммунистическими, хоть таких уже и нет на нашей планете в 2023. Одна из главных идей либертарианства — не лезть в чужие дела.

3. Наконец, Хавьер Милей намерен ставить масштабные эксперименты над Аргентиной — упразднить Минздрав, закрыть Минобразования, «взорвать», как он выражается, Центральный банк. Такие эксперименты никогда не бывают удачными, и даже если в итоге из них получается что-то путное, резкие взмахи шашкой стране и обществу только вредят.

Единственная причина, по которой политик может захотеть ставить над страной подобные опыты может заключаться в том, что это чужая для него страна. Даже если бы господин Милей был настоящим либертарианцем, элементарный здравый смысл подсказал бы ему двигаться постепенно — бережно перестраивать родной дом на протяжении долгих лет, а не поджигать его с разных концов.

Лозунг из Интернационала — сначала полностью разрушим старый мир, а потом будем на пепелище строить новый — это лозунг врагов народа, которые собираются принести чужой для них народ в жертву ради своих планов или идей. Конкретно в случае с Аргентиной народ, видимо, собираются принести в жертву США.

Смотреть на всё это грустно, но, повторюсь, аргентинцы сами выбрали себе президента. Теперь им придётся на собственной шкуре и на собственных кошельках уяснить две старые истины:

А. Эксперименты лучше ставить над какой-нибудь другой страной.

Б. За дружбу с США надо платить.

Для России, впрочем, происходящее скорее выгодно. Значимых торговых или политических связей с Аргентиной у нас нет, а неизбежный провал нового президента дискредитирует две ядовитых идеи, которые представляют опасность и для нашей страны: идею о том, что государство можно безнаказанно отменить, и идею, согласно которой нет ничего особенно страшного в хороших отношениях с США.