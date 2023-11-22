 

Мнение: Путинский пацифизм

22.11.2023, 18:30, Разное
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Президент России Владимир Путин принял участие в виртуальном саммите «Большой двадцатки» (G20). И свое выступление начал с Украины.

Дословно: «Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает «продолжающаяся агрессия России на Украине». Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию.

Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры».

А еще Путин сказал, что происходящее на Украине это… то самое слово, за которое в России можно получить административный штраф, а то и тюремный срок.

Дословно: «Понимаю, что эта в…а, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе – это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза – это не потрясает? А то, что Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, – это не потрясает?» (цитаты отсюда, оттуда же и фотографии).

Судя по словам Владимира Путина, произнесенным  на виртуальном саммите G20, президент России – категорический противник боевых действий где бы то ни было. Можно сказать, что он – матерый пацифист. Пацифистище!

Или мне это только показалось?

А  еще мне интересно, почему главы США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин отказались участвовать в виртуальном саммите G20?

Источник: Ирек Муртазин


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