 

Международный университет Кузнецовой признан «Лучшей онлайн-школой для инвесторов» по версии Investment Leaders

22.11.2023, 18:05, Разное
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18 ноября в Москве на площадке форума Investment Leaders собрались представители крупнейших компаний, таких как Сбербанк, “Альфа-Капитал”, “Газпром Лизинг”, “Ренессанс Капитал”, Международный университет инвестиций Юлии Кузнецовой, ПАО «Совкомбанк» и другие топовые игроки рынка из 300 компаний-участников. 

Спикеры и эксперты обсудили главные тренды рынка, выход российской экономики на новый уровень, образовательные финансовые институты РФ 2023 и другие темы. На форуме также обсудили тему защиты капитала, которая шла вровень по популярности с темой “Онлайн-школ по инвестированию”. 

Спикеры и участники площадки обсудили защиту капитала и диверсификацию портфеля, а также как минимизировать риски в 2023 году. Между панельными дискуссиями были бурные обсуждения, кто же станет победителями премии, которая шла сразу после форума.

По завершению форума прошла торжественная церемония награждения победителей премии Investment Leaders Award 2023 в сфере финансовой грамотности, инвестиционных решений страхования жизни, цифровых трансформаций года, брокеров и других направлений инвестиционной сферы. 

Международный университет инвестиций Юлии Кузнецовой был признан «Лучшей онлайн-школой для инвесторов», обойдя Сбербанк. Впрочем, Сбер тоже не ушел с пустыми руками, забрав целых 11 наград в разных категориях.

“Инвестиционным советником года” была признана Юлия Кузнецова. Таким образом, университет получил две награды, которые были поприветствованы овациями коллег из зала. Эксперт со сцены скромно и лаконично поблагодарила всех участников церемонии за высокую оценку работы университета, сообщает news-r.ru.


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