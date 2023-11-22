 

Жемчугов рассказал о затяжной простуде в Россиян

22.11.2023, 18:03, Разное
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По последним данным, россияне все чаще жалуются на продолжительное течение вирусных инфекций. Одной из горячих тем, обсуждаемых в СМИ, стала затяжная форма ОРВИ, которая может продолжаться неделями и месяцами. Этот феномен сравнивают с “долгим ковидом”, когда после острой фазы коронавирусной инфекции у людей сохраняются неприятные симптомы.

Исследователи из Великобритании отмечают, что длительное течение респираторных инфекций, также известных как “затяжная простуда”, становится распространенным явлением. Согласно российским источникам, такие случаи также наблюдаются среди населения страны.

“Сначала начинается потеря голоса, затем сильный кашель и усталость, и это может продолжаться месяцами”, – говорит иммунолог Владислав Жемчугов. Он объясняет, что это явление может быть следствием одновременного заражения несколькими инфекциями, такими как коронавирус, грипп и коклюш. Возрастающая частота заболеваний коклюшем, сопровождающаяся сильным кашлем, также усугубляет ситуацию.

Жемчугов подчеркивает, что важно обращаться к врачу при первых признаках ОРВИ и не пытаться лечиться самостоятельно. Так как каждый случай длительного течения инфекции требует индивидуального подхода и может потребовать различных методов лечения.

Эксперт заключает, что не существует диагноза “затяжной ОРВИ”, и необходимо обращаться к специалистам для точной диагностики и лечения. Ранее портал MedikForum.ru уже рассказывал о признаках затяжной простуды, помогая пациентам более полно понимать эту проблему.


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