Bloomberg – в новой холодной войне США рискуют повторить судьбу Советского Союза

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Существует вероятность, что в новом противостоянии сверхдержав Соединённые Штаты окажутся на месте проигравшей стороны, считает обозреватель Bloomberg Нил Фергюсон. По словам аналитика, современная Америка, где царит геронтократия и ощущается явно недовольство текущей экономической ситуацией, всё больше напоминает СССР в период его заката.



AP

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Сан-Франциско не привела к серьёзной разрядке американо-китайских отношений. Более того, существует большая вероятность, что в назревающем противостоянии сверхдержав США окажутся на месте СССР, считает обозреватель Bloomberg Нил Фергюсон.

По его словам, некоторые западные эксперты настаивают на уверенном росте американской экономики и предрекают Поднебесной финансовый кризис. В качестве аргументов они приводят замедление роста её ВВП и проблемы с рождаемостью.

В то же время нет никаких сомнений, что КНР остаётся «мировой фабрикой». Она уже построила достаточно фабрик по производству солнечных батарей, чтобы обеспечить потребности всей планеты. А к концу 2024 года страна получит столько же нефтехимических заводов, сколько сейчас работает в Европе, Японии и Южной Корее, вместе взятых, подчёркивает автор статьи.

На этом «ошеломительные факты» не заканчиваются. Китай выпускает 46% кораблей в мире и большинство аккумуляторов для электромобилей. К 2026 году он будет производить 42% «менее совершенных» полупроводников, необходимых для современной техники, добавляет Фергюсон.

Вдобавок с 2017 года американский импорт, идущий из КНР, сократился всего лишь на 5%. Поэтому все разговоры о том, что Вашингтону удаётся ослабить зависимость от Пекина и что китайская экономика «миновала свой пик», выглядят нереалистичными, считает публицист.

Между тем, на его взгляд, сами США всё больше и больше напоминают Советский Союз позднего периода. Несмотря на оптимистичную официальную статистику, многие американцы испытывают разочарование положением дел в стране и только 37% доверяют экономическому курсу Белого дома.

Вдобавок, подобно СССР на его излёте, современные Соединённые Штаты представляют собой геронтократию. Средний возраст сенаторов составляет 64 года. Джо Байдену сегодня исполняется 81, а его главный конкурент Дональд Трамп в июне отпраздновал своё 77-летие, обращает внимание Фергюсон.

Недавний опрос общественного мнения показал, что молодые избиратели в колеблющихся штатах чаще доверяют экс-президенту в вопросах экономики. Но ещё примечательнее рост поддержки Трампа среди афроамериканцев, полагает автор статьи.

Он считает, что переизбрание Трампа фактически положит конец американской гегемонии. Поэтому союзникам «следует уже сейчас планировать сценарий, при котором он прекратит помощь Украине и будет настаивать на мирном соглашении, предусматривающем территориальные уступки», рассуждает Фергюсон.

Вместе с тем, на его взгляд, не стоит забывать о том, что именно 45-й президент США поспособствовал росту конфронтации с Китаем. Поэтому Пекину следует тщательно планировать свои действия на следующие 12 месяцев, поскольку он не может быть уверен, как «непредсказуемый Трамп отреагирует на шаг, который Си явно обдумывает».

По мнению автора статьи, КНР планирует «не вторгнуться на Тайвань, а просто заблокировать его». Ведь, если верить западным СМИ, китайская армия и флот регулярно отрабатывают на учениях подобную операцию.

В холодной войне есть два варианта поражения. Один из них — внутренний коллапс. Второй — превращение в собственного противника. «Конвергенция» беспокоила людей в 1970-х годах, когда казалось, что зацикленность на шпионаже и гонке вооружений заставляют США создавать «полицейское государство, подобное тому, что существовало» в СССР, рассуждает обозреватель Bloomberg.

По его словам, аналогичное явление наблюдается сегодня. Ведь, если верить некоторым экспертам, Китай и Запад с разных сторон и с разными темпами движутся к «одной и той же, ещё не полностью реализованной системе тотального технологично-административного управления».



«Саммит двух сверхдержав (в Сан-Франциско. — ИноТВ) становится одновременно зловещим и комичным из-за странного ощущения того, что они совсем не такие полные противоположности, какими хотят казаться. Помните: если на Тайване повторится карибский кризис, то стороной, вводящей блокаду, будут не США, как это было в 1962 году, а Китай. Во время тайваньского полупроводникового кризиса 2024 года мы окажемся СССР. Это, мягко говоря, странная роль, которую не хотелось бы исполнять», — заключает Нил Фергюсон.