 

Das Erste – 60% импорта газа в Австрию по-прежнему приходится на Россию

22.11.2023, 17:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

От 60 до 80% месячной потребности в газе Австрия закрывает за счёт поставок из России. Главная австрийская газовая компания OMV не комментирует возможности разрыва договора с Россией, по которому газ должен поставляться в страну до 2040 года, пишет Das Erste. Эксперты рынка видят в этом, однако, большие риски, так как трубопровод, обеспечивающий Австрию газом, проходит через зону боевых действий на Украине, а сам Киев неоднократно заявлял, что хочет прекратить газовый транзит из РФ к 2025 году.


AP

Большая часть потребляемого в Австрии газа, как и в прошлом, поступает из России. Согласно данным австрийского агентства — E-Control, «доля российского природного газа в импорте составляла в среднем 60 процентов», а в сентябре «достигла даже 80 процентов», то есть находится почти на таком же уровне, как и до начала российской специальной военной операции на Украине.

Поэтому «Австрия недостаточно подготовлена к срыву поставок из России», — считает немецкий телеканал, ссылаясь на Вальтера Больца, экс-главу E-Control, и Герхарда Ройса, бывшего главу государственного газового концерна OMV. Упомянутые специалисты считают, что накопленных за лето резервов газа хватит для энергообеспечения, но в случае чрезвычайной ситуации цена на рынке может резко вырасти, так как альтернативы поставкам из РФ нет. Трубопроводы, соединяющие газовую сеть Австрии с Германией и Италией, всё ещё на этапе постройки.

Основные опасения вызывает тот факт, что поставляющие российский газ трубопроводы идут через Украину и тем самым «всё ещё находятся в зоне боевых действий». Не добавляют уверенности и заявления Украины, что она с 2025 года хочет прекратить транзит российского газа. Правда, от Киева Австрии удалось добиться обещания, что «страна продолжит транспортировать газ в Австрию, даже если Киев не продлит срок действия контракта на транзит газа».

Das Erste напоминает, что действующий контракт между «Газпромом» и австрийской OMV на поставку остаётся в силе до 2040 года. «Австрийская компания не захотела отвечать, пыталась ли OMV как контрактный партнёр «Газпрома» когда-либо вести переговоры о выходе из договора», — продолжает телеканал, хотя «Еврокомиссия поставила перед собой цель добиться того, чтобы к 2027 году сообщество больше не покупало российский газ ни в виде СПГ, ни по трубопроводу».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Мосгордума приняла бюджет города на 2024 и плановый период 2025-2026

22.11 / МГД: Бюджет Москвы позволит реализовать масштабные программы в здравоохранении

22.11 / Bloomberg – в новой холодной войне США рискуют повторить судьбу Советского Союза

22.11 / Благоустройство территории у метро “Физтех” завершится в 2024 году

22.11 / Реакция Писториуса показала, что Киеву не стоит ждать ракеты Taurus в ближайшем будущем

22.11 / Зеленский сам «посеял сомнения» в победе Украины

22.11 / В районах Нагорный и Левобережный откроются центры долголетия

22.11 / Почему экс-бойцы “Вагнера” нужны российским подразделениям

22.11 / Депутаты Мосгордумы начали рассмотрение бюджета Москвы

22.11 / Ястребы в США якобы видят провал Украины, но не хотят менять стратегию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика